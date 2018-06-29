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Komuta kademesinden sınır hattında denetleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvveleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Kilis'e gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

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