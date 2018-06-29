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Komuta kademesinden sınır hattında denetleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Suriye sınırındaki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu - Orgeneral Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi - Akar, son aylardaki operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere, bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Suriye sınırındaki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden harekat ve faaliyetler hakkında bilgi alan, direktifler veren Orgeneral Akar, denetlemeleri sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Son aylardaki operasyonlarla başta Irak kuzeyinde olmak üzere ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü ve güvenliğiyle egemenlik ve bağımsızlığına tehdit oluşturan bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini vurgulayan Orgeneral Akar, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

- Koordinasyon çalışmaları sürüyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ayrıca Münbiç'le ilgili üzerinde mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda ABD Silahlı Kuvvetleri ile gerekli temas ve koordinasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek bu kapsamda ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla koordineli devriye faaliyetlerinin icra edildiğini, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini bildirdi.

İdlib'de Rusya Federasyonu ve İran ile koordineli olarak tesis edilen 12 gözlem noktasıyla bölgede güven ve istikrar ortamına katkı sağlandığını ifade eden Orgeneral Akar, sınır ötesinde gerçekleştirilen tüm operasyonların Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini belirten, darbe girişimi sonrasında gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını buna en güzel kanıt olarak nitelendiren Orgeneral Akar, terörle mücadele harekatları kara, deniz ve havada başarılı operasyon ve faaliyetler gerçekleştirildiği kaydetti.

"Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla görev yapan personeli kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı tebrik eden, başarı dileyen Orgeneral Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

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