Komuta kademesinden sınır hattında denetleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile Suriye sınırındaki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki birlik komutanlarıyla bir araya gelerek devam eden harekat ve faaliyetler hakkında bilgi alan, direktifler veren Orgeneral Akar, denetlemeleri sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Son aylardaki operasyonlarla başta Irak kuzeyinde olmak üzere ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü ve güvenliğiyle egemenlik ve bağımsızlığına tehdit oluşturan bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini vurgulayan Orgeneral Akar, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.