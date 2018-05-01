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Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 07:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ eski İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, devletin görev için tahsis ettiği araçları kendisi ve ailesinin özel işlerinde kullandığı, esnaflardan 'geri ödemek' şartıyla para alarak ödemediği gibi bir dizi yolsuzluğa imza attığı ileri sürüldü.

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Tekirdağ eski İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren hakkındaki iddialarla çalkalanıyor. "Vatanını seven birkaç kişi" başlığıyla bir ihbar mektubuna imza atan bir grup esnafın iddiaları üzerine Eren emekliliğe sevk edildi, hakkında dava açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile iş yapan bazı esnaflar, geçen yıl kaleme aldıkları ihbar mektubunda, Albay Eren'i Jandarma Genel Komutanlığı'na ihbar etti. Mektupta, Eren'in 2015- 2017 arasında devletin imkanlarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak birçok gayrimenkul alıp sattığı, çok pahalı bir arabayı ruhsatsız çalışan bir tuğla fabrikasının sahibinden çok ucuza alarak bunun karşılığında bu fabrikaya göz yumulduğu, yine Tekirdağ'ın değişik bölgelerinde mesken, arazi ve araç alıp sattığı, devletin görev için tahsis ettiği araçları kendisi ve ailesinin özel işlerinde kullandığı, esnaflardan "geri ödemek" şartıyla para alarak ödemediği gibi bir dizi yolsuzluğa imza attığı ileri sürüldü.

EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Eren hakkında "Görevi kötüye kullanma ve Taşıt Kanunu'na muhalefet" suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle 20 gün önce dava açıldı. Yolsuzluk iddiaları üzerine Albay Eren, 2017 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'na çağrılarak emekliye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Jandarma Erdal Eren Yolsuzluk

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