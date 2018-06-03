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"Komutanımıza dokunmanıza asla izin vermeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Malatya'da, 2. Ordu Komutanlığı Karargahı'nın bulunduğu İnönü Kışlası'nın karşısında toplanan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi - 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ: - "Siz Cumhurbaşkanı olun ya da olmayın, isterseniz feriştah olun biz millet olarak 2. Ordu Komutanımıza dokunmanıza asla izin vermeyeceğiz"

Malatya'da, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

2. Ordu Komutanlığı Karargahı'nın yer aldığı İnönü Kışlası'nın karşısında toplanan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri basın açıklaması yaparak, İnce'nin açıklamalarını kınadı.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde cumhurun başkanı, başkomutan olarak iftara katıldığını, buraya 2. Ordu Komutanının doğal olarak eşlik ettiğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda yaptığı konuşmayı 2. Ordu Komutanının nezaketen alkışladığını söyleyen Uludağ, şöyle devam etti:

"Fakat cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce, 2. Ordu Komutanımızın bu alkışlamasını meydanlarda politik çıkarları için kullanmaktadır. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapanların cezaevinden çıkması için mücadele eden Sayın İnce, bu vatanın birliğine, bütünlüğüne göz dikenleri toprak altına gömmüş 2. Ordu Komutanımızı adeta tehdit ediyor, seçim meydanlarında komutanımızın apoletlerini sökeceğini iddia ediyor. Hayrola Sayın İnce, duvardan çivi mi söküyorsun? O apoletler 2. Ordu Komutanımızın yazmış olduğu kahramanlıklar sonucunda verilmiştir, bunları sökme senin yetkin dahilinde değildir. Sayın İnce, ordunun herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan milletin olduğunu iddia ediyor. Biz de millet olarak Sayın İnce'ye cevap veriyoruz; siz, Cumhurbaşkanı olun ya da olmayın, isterseniz feriştah olun biz millet olarak 2. Ordu Komutanımıza dokunmanıza asla izin vermeyeceğiz. Biz, 2. Ordu Komutanımızın saçının bir tek teline dahi zarar vermenize izin vermeyeceğiz."

İnce'nin neden rahatsız olduğunu çok iyi bildiklerini kaydeden Uludağ, "İnce, Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası 150 komutanın apoletini söktüğünü, buna karşılık 'Ben bir tanesinin apoletini sökmüşüm çok mu?' diyor meydanlarda. Sayın İnce, 150 komutanın bu ülkenin birliğine ve beraberliğine tecavüz ettiğinin idrakında değil ya da bunu idrak ediyor ama hazmedemiyor. Bir kez daha söylüyoruz; 2. Ordu Komutanımızı seçim meydanlarında ağzınıza alarak millete yuh çektiremezsiniz, bunu kesinlikle kabul etmiyoruz ve millet olarak sizi kınıyoruz. 2. Ordu komutanımızın apoletlerini PKK, YPG, PYD, FETÖ sökemedi sen mi sökeceksin?" diye konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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