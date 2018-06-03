Malatya'da, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

2. Ordu Komutanlığı Karargahı'nın yer aldığı İnönü Kışlası'nın karşısında toplanan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyeleri basın açıklaması yaparak, İnce'nin açıklamalarını kınadı.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde cumhurun başkanı, başkomutan olarak iftara katıldığını, buraya 2. Ordu Komutanının doğal olarak eşlik ettiğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda yaptığı konuşmayı 2. Ordu Komutanının nezaketen alkışladığını söyleyen Uludağ, şöyle devam etti:

"Fakat cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce, 2. Ordu Komutanımızın bu alkışlamasını meydanlarda politik çıkarları için kullanmaktadır. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapanların cezaevinden çıkması için mücadele eden Sayın İnce, bu vatanın birliğine, bütünlüğüne göz dikenleri toprak altına gömmüş 2. Ordu Komutanımızı adeta tehdit ediyor, seçim meydanlarında komutanımızın apoletlerini sökeceğini iddia ediyor. Hayrola Sayın İnce, duvardan çivi mi söküyorsun? O apoletler 2. Ordu Komutanımızın yazmış olduğu kahramanlıklar sonucunda verilmiştir, bunları sökme senin yetkin dahilinde değildir. Sayın İnce, ordunun herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan milletin olduğunu iddia ediyor. Biz de millet olarak Sayın İnce'ye cevap veriyoruz; siz, Cumhurbaşkanı olun ya da olmayın, isterseniz feriştah olun biz millet olarak 2. Ordu Komutanımıza dokunmanıza asla izin vermeyeceğiz. Biz, 2. Ordu Komutanımızın saçının bir tek teline dahi zarar vermenize izin vermeyeceğiz."