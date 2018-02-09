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Komutanlar Afrin'de! Operasyon havadan denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 13:49 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile birlikte, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtını havadan denetledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığından, Akar'ın gerçekleştirdiği faaliyete ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI KİLİS'TE

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde rütbeli askerle Kilis’e geldi. Helikopterle Gülbaba Hudut Taburu’na inen Orgeneral Çetin’i, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Çetin, temasları kapsamında, Kilis Valiliği’ni ziyaret etti. Valilikte, çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılanan Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Tekinarslan ile basına kapalı görüşme yaptı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, valilik ziyaretinin ardından Vali Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte yürüyerek, Kara Kadı Camii’ne geçip, burada cuma namazı kıldı.

Orgeneral Çetin’in, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan personeli denetleyip, incelemelerde bulunacağı belirtildi.

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45 ÖNEMLİ NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 28'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 45 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani köyü, Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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AA

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Afrin operasyonu Zeytindalı Harekatı TSK Hulusi Akar PYD

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Niye havadan komutan cephede askerinin yaninda olur osman pamukoglu gibi erdal sipahi gibi
@mah6bsddn4 Rutbeli subaylarin cephede olmasi yasaktir, giderlerse divani harbe verilirler. Butun dunyada boyledir. Askerlik yapmadigin belli.
@mah6bsddn4 Doğruyu yazma bizde doğru sevilmez
@mehdi_tensi_1975 TABİ HER KRALA UYUYORLAR YA BİR BU KALMIŞTI.
TSK komuta kademesininin tamamı bir uçakta, akıl alır gibi değil!!!
AKP NİN FETÖDEN İÇERİ ATMADIĞI KOMUTAN KALDI MI Kİ AFRİNE GİTMİŞLER.BİR KISMINIDA 15 TEMMUZDA BOĞAZ KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE BOĞAZLATMIŞTI.
Fatih portakal dan izin aldılarmı acaba
CENABI HAKKIN LANETİ İSRAİL ABD AB PKK PYD HDP FETO VE YANDAŞLARI ÜZERİNE OLSUN ALLAH BUNLARI KAHHAR İSMİYLE KAHRETSİN DAİM AZAPTA BIRAKSIN SOYLARINI SOPLARINI KURUTSUN ALLAH BUNLARA ÖYLE BİR BELA MUSİBET VERSİN Kİ BİR DAHA KENDİLERİNE GELEMESİNLER AMİN AMİN AMİN
@deniz7351 Sayın Yorumcu Diğerleri İçin Bir Şey Diyemeyeceğim,Ama İsrail İçin Şunu Yazabilirim ki;Adamlar Dünyayı Yönetiyorlar,İstedikleri Ülkede İstediği Hareketi Başlatabiliyorlar,Bu Ülkelerin İçine Maalesef Akp Desteğiyle Türkiye'yide Dahil Ettiler.! Nedense Yüce RABBIM'in Bile Gücü Geçmiyor İsrail'e,Adamlar Dünyanın Tek En Zengin Devleti ve Milleti.! Halbuki Kuran-ı Kerim de Yazılanlara Bakarsak Bugün İsrail Diye Bir Devlet Yoktu,Maalesef Var,Malumunuz.! Bu Sebeptendir ki Beddua Etmeyi Bırakıp Elele Verip,Dürüstçe Çok Çalışıp Zengin Bir Devlet Olup,İsrail'i Fakirleştirip Mahv Etmeliyiz.!!
ben dış güçler olsam..akp şakşakçıligi yaparak meclise girerim..kendinden olmayanlar hariç herkes fetocu oluyor..bi kendi milletvekilleri temiz..bir söz vardır..FİRAVUNUN ZULMÜ ANALARIN RAHMİNE KADAR UZANMIŞ İSE MUSA'YI FİRAVUNUN SARAYINDA ARAMANIN ZAMANI GELMİŞTİR..yani biri dış güç arıyorsa o akp içinde olur..yoksa dış güçler gerçekten salaklar
SAVAŞ CEPHEDE YÖNETİLİR İSTEYEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜN SAVAŞTIĞI CEPHELER YAZSIN OKUSUN GOOGLE DAN HİÇ BİR CEPHEDE HİÇ BİR MUHAREBEYİ KAYBETMEDİĞİNİ OKUSUN SONRA BURADA SALLASIN
Komuta kademesi aynu uçakta beraberler.Günümüzde holding yönetim kadrosu bile aynı uçak ve araçta toplu seyahat etmiyor.Kaza ihtimaline karşı hepsi hayati tehlike içinde olabilir diye.İnanılır gibi değil,bu tedbirsiz komutanlar ülkeyi koruyacaklar.
Maşallah çok başarılılar. 2.5 km gittiler aslanlarım biraz daha gayret etseler.Bütün dünya bizi alkışlıyor .Son müslüman Türk devletinin İslam ordusu..! alem size hayran
Haddim değil fakat tüm komutanların aynı uçağa binmeleri güvenlik zafiyeti oluşturmaz mı?
operasyonu yürüten efsane tugayın efsane komutanı İsmail Metin Temel Paşa varsa Tanrının kırbacı düşmanların üstünden inmez
ulan vursunlar diye mi yapıyorsunuz manşetinize bakın 'bu uçakla gittiler.' Biraz ülkeniz için çalışın vatanın evladı olduğunuzu görelim hep mualefet hep mualefet..
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