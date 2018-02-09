Komutanlar Afrin'de! Operasyon havadan denetlendi

Genelkurmay Başkanlığından, Akar'ın gerçekleştirdiği faaliyete ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye'nin kuzeyinde başarıyla sürdürülen harekatı denetledi.
JANDARMA GENEL KOMUTANI KİLİS'TE
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde rütbeli askerle Kilis’e geldi. Helikopterle Gülbaba Hudut Taburu’na inen Orgeneral Çetin’i, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile askeri yetkililer karşıladı. Orgeneral Çetin, temasları kapsamında, Kilis Valiliği’ni ziyaret etti. Valilikte, çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılanan Orgeneral Çetin, Vali Mehmet Tekinarslan ile basına kapalı görüşme yaptı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, valilik ziyaretinin ardından Vali Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte yürüyerek, Kara Kadı Camii’ne geçip, burada cuma namazı kıldı.
Orgeneral Çetin’in, ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan personeli denetleyip, incelemelerde bulunacağı belirtildi.
45 ÖNEMLİ NOKTA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 28'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 45 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani köyü, Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."
AA
Ayrıntılar geliyor...
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Başkan bile taksilerin kısa mesafede yolcu almamasına isyan etti
Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor
Komutanlar Afrin'de! Operasyon havadan denetlendi
Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Okuyucu Yorumları 17 yorum