- "Hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım"

Son dönemde Ege Denizi'nde gelişmelere de değinen Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"Samimiyetle söylüyoruz, biz iyi komşuluk ilişkileri içinde uluslararası hukuk kurallarına, ikili anlaşmalara, denizcilik kurallarına saygılı olarak faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz. Ancak şuna da her zaman inanıyoruz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yola çıkmış insanlar olarak diyoruz ki, Biz Afrin'deki faaliyetleri de yürütürüz, Doğu'da, Güneydoğu'daki faaliyetleri de yürütürüz. Gerekirse başka alanlarda, Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Dolayısıyla bu konuda hiç kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım. Esas olan iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, insan haklarına saygıdır, uluslararası hukuka uymaktır. Bu konuda tezlerimizi uygun yerlerde, zamanlarda dile getiriyoruz. Diyalog ve iş birliği çalışmazsa tereddütsüz şekilde yetkilerimizi kullanacağımızı her zaman ifade ettik. Karadeniz'deki faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Oradaki dostluğun, iş birliğinin, barış ortamının, güvenliğin, istikrarın sürmesi için bunu oradaki sahildaş ülkelerle konuşuyoruz. Onlarla iş birliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bu konuda değişik zamanlarda toplantılar yapılıyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama her zaman olduğu gibi bizim hedefimiz göreve hazır, her türlü modern araç gereci kullanacak yeteneğe sahip eğitimli personeliyle, vurucu gücüyle bir Deniz Kuvvetleri bizim hedefimiz, hep birlikte buna çalışıyoruz. Kara ve Hava Kuvvetlerimiz için de bu geçerli. Hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz."