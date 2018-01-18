"Komutanlar bizi ölüme terk etti"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık sözleşmeli subay adayı Ahmet Ülüş, Kara Harp Okulunda bulunduğu sırada alarm verildiğini, bunun üzerine içtima alanına çıktığını söyledi.

Okula yönelik terör saldırısı olabileceği için kursiyerlerin helikopterlerle güvenilir bölgeye taşınacağına dair bilgilendirme yapıldığını belirten Ülüş, daha sonra kursiyerlerden rastgele gruplar oluşturulduğunu anlattı.

Kısa bir süre sonra Genelkurmay Başkanlığı karargahına götürüldüklerini ifade eden Ülüş, "Oraya neden götürüldüğümüzü bilmiyorduk. 4 aylık askeri geçmişi olan bizlerin bunu sorgulayacak ne yetkisi ne de gücü vardı." dedi.

Tüfeğinde mühimmat olmadığını, balistik inceleme raporunun da bu durumu doğruladığına işaret eden Ülüş, Genelkurmay Başkanlığı karargahında bulunduğu süre boyunca darbe girişimine destek verecek bir eylemde yer almadığı iddia etti.