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Komutanlardan birlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Erzincan'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Erzincan'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Orgeneral Güler ve Dündar, Erzincan'a gitti.

Buradaki askeri birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Erzincan Valiliğini de ziyaret etti.

Vali Ali Arslantaş ile görüşen komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Erzincan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar

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