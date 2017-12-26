Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapan Balıkesir Gönen nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin (28), gündüz ilçeleri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde Alay Komutanlığı'nda çalıştığı Kademe’ye geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada içtima düzeni alan askerlerinden toplu tabancasını isteten Çetin, tabancadaki mermileri tek mermi kalıncaya kadar boşalttı. Alkollü olduğu belirlenen Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynarken ilk denemesinde silah ateş aldı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ASKERLER FENALIK GEÇİRDİ

Olaya şahit olan ve fenalık geçirerek askerler ise Acil Servis'te tedavi altına alındı.

İZNE AYRILACAKTI

Astsubay Çetin’in Gümüşhaneli F.Ö ile nişanlı olduğu ve kısa süre içerisinde yıllık izine ayrılmayı planladığı öğrenildi. Olayı şehit ailelerine verilen yemekte öğrenen ve hemen Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.