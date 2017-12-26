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Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 23:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir Jandarma Astsubay askerlerinin gözü önünde oynadığı Rus ruleti sırasında kafasına dayadığı tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı emrinde oto teknisyeni ve bakım astsubayı olarak görev yapan Balıkesir Gönen nüfusuna kayıtlı Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin (28), gündüz ilçeleri dolaştıktan sonra akşam saatlerinde Alay Komutanlığı'nda çalıştığı Kademe’ye geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada içtima düzeni alan askerlerinden toplu tabancasını isteten Çetin, tabancadaki mermileri tek mermi kalıncaya kadar boşalttı. Alkollü olduğu belirlenen Çetin, şakağına dayadığı silahla Rus ruleti oynarken ilk denemesinde silah ateş aldı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ASKERLER FENALIK GEÇİRDİ

Olaya şahit olan ve fenalık geçirerek askerler ise Acil Servis'te tedavi altına alındı.

İZNE AYRILACAKTI

Astsubay Çetin’in Gümüşhaneli F.Ö ile nişanlı olduğu ve kısa süre içerisinde yıllık izine ayrılmayı planladığı öğrenildi. Olayı şehit ailelerine verilen yemekte öğrenen ve hemen Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

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Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Memiş, çok üzüntülü olduklarını belirterek, “Bu arkadaşımız İl Jandarma Alay Komutanlığında kademe bölümünde daha çok teknik işlerde, araçların bakım onarımıyla ilgili görevi olan bir kardeşimizdi. Gümüşhane’den nişanlı olduğunu biliyoruz. Hatta kendisi komutanlarından yıllık izin alarak yakın geleceğe yönelik bir takım plan ve hedefleri varmış. İzne çıkacakmış” dedi.

"ORADA NELER YAŞANDIĞINI BİLMİYORUZ"

Konunun adli mercilere intikal ettiğini ve sebebinin araştırıldığını kaydeden Vali Memiş, “Böyle bir davranışta bulunacak arkadaşımız değil. Ama her insanın kendi özel hayatı ve özel dünyası var. Orada neler yaşandığını çok bilmiyoruz. Olayı hem idari hem de adli yönden mutlaka inceleyeceğiz ve araştıracağız. Bu olaydan psikolojik olarak etkilenen askerlerimiz var. Onlara da sağlık yönünden müdahale ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Jandarma Rus Ruleti astsubay

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
işte kardeşim İÇKİ bu yuzden haramdır.Duyuları uyuşturur.Beyni etkiler.Duyguları etkiler.Mantıklı karar almayı engeller ve bu şekilde bilinçsiz davranışlara neden olur.Allah affetsin
vallahi dün akşam face e yazacaktım çukurun rulet sahnesini izleyenler yarın kafasına silahı diyar tetiği çeker vazgeçtim . allah rahmet eylesin
ne gerek vardı komutanım.
şov yapmanın gereği ne. ailene dostlarına meslektaşlarına vatanına milletine devletine bu yapılır mı
cahiliyet hatayı tetikler tetik ise cahili toprağa serer. allah rahmet eylesin yazık olmuş
Boyle psikopatların emrine girmek istemiyoruz.. Devletimiz sistemide elemanlarınıda gözden geçirmeli..
Askere kafayı yedirttiler en sonunda olacağı buydu
Alkollü olarak araç sürmek nasıl yasak ise elinde silah olan sivil asker fark etmeden alkol almaları yasak olması lazım. Allah rahmet eylesin.
mobing olabilir, özellikle jandarmada . allah rahmet eylesin..
düşünün bu işin askeri tarafi, buna bide sivil silahlanma eklendi.. ülke olarak geri kalmis bir topluma sahibiz yeni cikan KHK kanunun faturasini cok ağir odeyecegiz ülke olarak.
Çok kötü bir olay. Allah ailesine sabır versin. Ah be oğlum be yaptın sen? Gençliğine yazık olmuş.
Allah rahmet eylesin.Çukur dizisinin tesirindemi kaldı acaba?O dizide önüne gele Rus ruleti yapıyor.
Biz askerde boş silahı doğrultunca dayak yerdik...allah rahmet eylesin yazık oldu.
Allah rahmet eylesin. Rabbim kimseyi o boyuta getirmesin.
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