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Komutla hareket eden tavuklar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan ve hobi olarak tavuk yetiştiren Mehmet Ceylan, tavuklarını verdiği çeşitli komutlarla yönlendiriyor - Ceylan: - "Tavuklarım şu anda 3 aylık. Aldığımdan beri eğitiyorum. Son bir aydır tavuklarımı sağdan soldan toplamıyorum. 'Kümese' dediğimde hepsi kümese giriyor"

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan ve hobi olarak tavuk yetiştiren Mehmet Ceylan'ın verdiği komutlarla tavukların kümese girmesi dikkat çekiyor.

İlçede belediyede işçi olarak çalışan Ceylan, hobi olarak da evinin bahçesindeki kümeste 21 tavuk yetiştiriyor.

Tavuklarla yakından ilgilenen Ceylan, verdiği komutlarla tavuklarını kendince eğitmeye çalışıyor.

"Haydi kümese" diye seslendiğinde tavukları topluca kümese giren Ceylan'ın, dizine vurduğunda ise tavukları dizine çıkıyor.

Ceylan, yaptığı açıklamada, 15 yıldır tavuk yetiştirdiğini, son olarak üç ay önce civciv iken aldığı 21 tavuğu olduğunu anlattı.

Tavuklarına komutlar vererek onları eğitmeye çalıştığını söyleyen Ceylan, şunları dile getirdi:

"Tavuklarım şu anda 3 aylık. Aldığımdan beri eğitiyorum. Son bir aydır tavuklarımı sağdan soldan toplamıyorum. 'Kümese' dediğimde hepsi kümese giriyor. Köpeklerin eğitildiğini görüp duyuyordum. 'Neden tavuklar eğitilmesin?' diye ben de eğitmeye çalıştım."

Ceylan, tavukların komutlarına zamanla alıştığını ve uyduğunu, bu durumdan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
belediye işçisi hobi komut tavuk Tokat Zile

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