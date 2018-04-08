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Konak Belediye Başkanı Pekdaş, Romanlarla dans etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte, Romanlarla birlikte dans etti.

Konak Belediye Başkanı Pekdaş, Romanlarla dans etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla katıldığı etkinlikte, Romanlarla birlikte dans etti. Pekdaş, dünyanın farklı yerlerinde öldürülen Romanlar için denize karanfil bıraktı.
Ege Roman Dernekleri Federasyonu'nca Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş da etkinliğe katılan çok sayıda Roman'ı yalnız bırakmadı. Saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyan Romanlar, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Ege Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Yangır, Konak Belediyesi'ne, kendilerine verilen destek dolayısıyla teşekkür etti. Etkinlikte konuşan Başkan Pekdaş ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Roman milletvekilinin CHP'den çıktığını belirterek, şunları söyledi:
"Romanlardan kaymakam, vali ve bakan olmaması büyük bir ayıp. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da vekilimiz Özcan Purçu'nun önderliğinde düzenlenen Roman Çalıştayı'na katıldı ve büyük ayıpla yüzleşmemiz gerektiğini vurguladı. Romanlara yönelik eğitim, iş ve istihdamın geliştirilmesi ve eşit yurttaşlar olarak yaşamaları için yapılması gerekenleri sıraladı, bu konuda da bir söz verdi. Biz CHP'li yöneticiler olarak bu sözün arkasındayız. Sizlere yapılan ayrımcılıkların son bulması ve sizin özgür yurttaşlar olarak yaşamanız için her türlü mücadeleyi sizlerle birlikte vermeye hazırız. Roman ne demekmiş? İnsan demekmiş. İnsanı kucaklamadan özgür, mutlu bir yaşam olması mümkün mü?"
Başkan Pekdaş, dünyanın farklı coğrafyalarında katledilen Romanlar anısına, denize karanfil bıraktı; daha sonra çalınan Roman müzikleriyle kadın ve çocuklarla birlikte dans etti.

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Konak Belediye Başkanı Pekdaş, Romanlarla dans ettiKonak Belediye Başkanı Pekdaş, Romanlarla dans ettiKonak Belediye Başkanı Pekdaş, Romanlarla dans ettiKonak Belediye Başkanı Pekdaş, Romanlarla dans etti

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