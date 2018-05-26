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Konak Meydanı'nda boyozlu- gevrekli sahur

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 07:51 | Son Güncelleme

 İZMİR Ramazan Platformu'nun Konak Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar yer sofrasında boyoz ve gevrekle sahur yaptı.

Konak Meydanı'nda boyozlu- gevrekli sahur

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ramazan Platformu'nun Konak Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar yer sofrasında boyoz ve gevrekle sahur yaptı. Sahur programına Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Ak Parti milletvekili adayları da katıldı.
İzmir Ramazan Platformu, bugün saat 02.00'de Konak Meydanı'nda sahur programı düzenledi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğe Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir milletvekili adayları Emre Cemil Ayvalı, Fatih Reha Yavuzer ve vatandaşlar katıldı. Boyoz, gevrek, çay ve çorba ikramıyla yapılan sahurun ardından konuşan Mahmut Atilla Kaya, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi de Konak Meydanı'nda toplanıldı. 15 Temmuz'da millet olarak gösterdiğimiz o duruş ve iradeye bugün de sahibiz. Aynı güçler, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ak Parti'nin karşısında yine saflarını aldılar. Öncelikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda seçip, sonra da Ak Parti'yi şimdiye kadar İzmir'de almış olduğu en yüksek oy oranıyla inşallah Mecliste de temsilini sağlamış olacağız. En önemli görev, siz değerli gençlerimize düşüyor. İzmir'de 130 bin genç kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. Bu, Türkiye genelinde de seçimin kaderini etkileyecek. Onun için sizlerden ricamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun buradaki temsilcileri ve adayları olarak bizlere sahip çıkmanız" dedi.
Etkinliğe katılanlar, sabah namazının kılınmasının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Konak Meydanı'nda boyozlu- gevrekli sahurKonak Meydanı'nda boyozlu- gevrekli sahurKonak Meydanı'nda boyozlu- gevrekli sahurKonak Meydanı'nda boyozlu- gevrekli sahur

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