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Konak’ın içmesuyu altyapısı yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Konak Mahallesi’nde maliyeti 4,6 milyon TL olan 23 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan ve şehrin altyapısına hizmet veren MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Konak’ın içmesuyu altyapısı yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Konak Mahallesi’nde maliyeti 4,6 milyon TL olan 23 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.
Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan ve şehrin altyapısına hizmet veren MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MASKİ kurulduğu günden itibaren 2 bin 433 kilometrelik altyapı yatırımı gerçekleştirerek şehrin geleceğini güvence altına alıyor. Kaptaj’dan gelen suyu vatandaşların musluklarına aynı kaliteyle ulaştırmak için 4 yılda içmesuyuna bin 691 kilometrelik yatırım gerçekleştiren MASKİ Malatya merkezin içmesuyu altyapısını Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla tamamen yenilemek için 29 mahallede 68 milyonluk yatırım gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Konak Mahallesi’nde Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarını tamamladı. Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir süreciyle birlikte kurulduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda özverili çalışmalar yaptık. Geldiğimiz nokta 4 yıldır gerçekleştirdiğimizözverili çalışmalarımızın sonucudur. Son 44 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Kaptaj’da debi miktarlarında düşüşler oldu. Ancak gerçekleştirdiğimiz DMA çalışmalarımız sayesinde bu sene su arzında sıkıntısı yaşamadık. Konak Mahallesi’nde maliyeti 4.6 milyon TL olan 23 kilometrelik içmesuyu hattı çalışmamızı tamamladık. Bin 300 adet abone bağlantısı ve 2 adet debimetre odası çalışmaları gerçekleştirdik. Konak Mahallesi’nin içmesuyu sorununu ortadan kaldırdık. Kayıp kaçak suları tespit ederek sisteme kazandırdık. Dış müdahaleler olmadığı sürece sıkıntı yaşanmayacak. Şehrimizin içmesuyu altyapısını yenileyerek gelecek nesillere sağlam ve modern bir altyapı bırakmayı hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Malatya’mızın gelecek 100 yılını inşa ediyoruz” diye konuştu.

Konak’ın içmesuyu altyapısı yenilendi

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