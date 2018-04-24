Konak’ın parklarında spor keyfi

Konak’ta her yaştan ve her kesimden vatandaşın buluşma merkezi haline gelen parklar açık havada spor yapmak isteyenlere de kucak açmaya başladı.

Konak Belediyesi, ilçenin farklı noktalarındaki spor merkezlerinde verdiği ücretsiz aerobik, step ve plates kurslarını havaların ısınmasıyla birlikte açık havaya taşıdı. Spor merkezlerine yakın mesafedeki parklar açık havada spor alanı haline dönüştü. Konaklı kadınlar güne parklarda form tutarak başlıyor. Eğitmenlerin gösterdiği egzersiz hareketlerini bir bir uygulayan kadınlar hem sosyalleşme olanağı yakalıyor hem de spor yaparak zinde kalıyor. Ücretsiz aerobik, step ve plates derslerine katılan kadınların açık havada spor yaptığı adreslerden biri de Zeytinlik Mahallesindeki Tülay Aktaş Parkı oldu.

Komşularıyla birlikte güne sporla başlamak isteyen kadınlar, günün erken saatinde Tülay Aktaş Parkında bir araya gelerek gösterilen egzersiz hareketlerini yaptı. Spor merkezlerinde devam eden eğitimlerini havaların ısınmasıyla birlikte açık havada sürdüren Konaklı kadınlar güneşli havanın keyfini spor yaparak çıkardı. Temiz havayı bol bol ciğerlerine çeken kadınlar eğitmen Yeşim Tokkal’ın gösterdiği hareketleri müzik eşliğinde büyük bir istekle uyguladı. Keyifli gecen aktivite sayesinde zinde kalan kadınlar aynı zamanda kilo vermenin mutluluğunu da yaşadı. Haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde Konak Belediyesi’nin spor merkezlerinde ücretsiz aerobik, step ve plates eğitimi alan kadınların Zeytinlik’teki çalışması yaklaşık bir saat sürdü. Mahalle sakinleri de sabahın erken saatlerinde spor yaparak form tutan kadınların çabasını ilgiyle izledi.

Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam ise mahallelerindeki parkta ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini ve çok mutlu olduklarını belirtti. Devamının gelmesini istediklerini belirten Soydam, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a mahallerine açtığı Zeytinlik Semt Merkezi için de teşekkür etti.