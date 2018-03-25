Konak’ta ikinci bahar konserleri

Konak Belediyesi Ziya, Zişan, Saadet Aytulun Kardeşler İlleri Yaş Yaşam Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları aynı gün verdikleri konserle İzmirlilere müzik dolu ziyafeti yaşattı.

Konak Belediyesi 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası’nda iki güzel konsere ev sahipliği yaptı. Belediyenin Ziya, Zişan, Saadet Aytulun Kardeşler İlleri Yaş Yaşam Merkezi’ne kayıtlı 55 yaş ve üzeri üyelerin yer aldığı korolar Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Üyelerden oluşan ve aynı gün sahne alan koro üyeleri gösterdikleri başarılı performansla göz doldurdu.

Müzik ziyafeti yaşattı

Günün ilk konseri şef İkbal Karyağdı yönetiminde müzik çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verildi. Koro üyeleri birbirinden sevilen şarkıları seslendirirken, salonu dolduran konuklar keyifli anlar yaşadı. Aynı gün akşam saatlerinde ise bu kez Allı Turnam Korosu tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi. Bu konser de büyük beğeni gördü. Koro ve solistler birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Zaman zaman salonu dolduran konuklar da bu eserlere eşlik ederek kulaklardaki pası sildi. Bir dönem boyunca titizlikle çalışan koro üyeleri verdikleri konserlerle izleyiciden tam not aldı. Konseri koro üyelerinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli de izledi. Akşamki konserde Allı Turrnam, Yeşil Ördek Gibi, Çiçek’ten Harman Olmaz gibi pek çok türkü seslendirilirken, geceye katılan konuklar keyifli bir akşam yaşadı. Yaşlılar Haftası böylelikle şarkılar ve türküler eşliğinde son buldu.