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Konferans salonunda mide bulandıran olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir ortaokulda erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hademe gözaltına alındı.

Konferans salonunda mide bulandıran olay!

Olay, Dilovası’nda bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulda engelli kadrosundan çalışan İ.A. yanına bir erkek çocuğu da alarak tadilat için okulun konferans salonuna gitti. İddiaya göre, İ.A. bu sırada ortaokul öğrencisi çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun seslenmesi üzerine salona giren öğretmenler müdahale etti.

Çocuk yaşananları anlatınca polise haber verildi. İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İ.A.’nın görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası erkek öğrenci istismar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kacinci!?genelde hep sözde muhafazakar ve kirsal kesimlerde böyle seyler oluyor maalesef!
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