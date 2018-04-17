Konferans salonunda mide bulandıran olay!

Olay, Dilovası’nda bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulda engelli kadrosundan çalışan İ.A. yanına bir erkek çocuğu da alarak tadilat için okulun konferans salonuna gitti. İddiaya göre, İ.A. bu sırada ortaokul öğrencisi çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun seslenmesi üzerine salona giren öğretmenler müdahale etti.
Çocuk yaşananları anlatınca polise haber verildi. İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İ.A.’nın görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.
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