HABER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 askere idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 askere idam cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarında eski bir albayın da bulunduğu 14 askerin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Askeri Mahkeme Başkanı Yarbay N'sa Obal, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 14 kişinin devlete isyan, yasa dışı silah bulundurma ve cinayet suçları nedeniyle idam cezasına çarptırıldıklarını söyledi.

Obal, bu askerlere, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde kaçakçılıkla mücadele görevi yürütürken altın ve koltan maddesi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle geçen yıl kasım ayında hapis cezası verildiğini belirtti.

Askerlerin, kendilerini gözaltına almaya gelen güvenlik güçlerine karşı koyarak 3'ü asker 6 kişinin ölümüne sebep olduklarını bildiren Obal, söz konusu kişilerin evlerinde bulunan çok sayıda kaçak silaha da el konulduğunu ifade etti.

Güvenlik kaynakları da idam cezasına çarptırılan albayın görevdeyken 40'a yakın isyancıyı orduya sızdırmaya çalıştığının tespit edildiğini açıkladı.

4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecekSır ölüm bu ifadeyle çözülecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet eski albay Güney-Kivu idam cezası isyan KDC

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.