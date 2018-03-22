Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 14 askere idam cezası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarında eski bir albayın da bulunduğu 14 askerin idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Askeri Mahkeme Başkanı Yarbay N'sa Obal, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 14 kişinin devlete isyan, yasa dışı silah bulundurma ve cinayet suçları nedeniyle idam cezasına çarptırıldıklarını söyledi.
Obal, bu askerlere, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde kaçakçılıkla mücadele görevi yürütürken altın ve koltan maddesi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle geçen yıl kasım ayında hapis cezası verildiğini belirtti.
Askerlerin, kendilerini gözaltına almaya gelen güvenlik güçlerine karşı koyarak 3'ü asker 6 kişinin ölümüne sebep olduklarını bildiren Obal, söz konusu kişilerin evlerinde bulunan çok sayıda kaçak silaha da el konulduğunu ifade etti.
Güvenlik kaynakları da idam cezasına çarptırılan albayın görevdeyken 40'a yakın isyancıyı orduya sızdırmaya çalıştığının tespit edildiğini açıkladı.
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Medyadaki tarihi satış sonrası Aydın Doğan'dan ilk mesaj!
Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor
Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum