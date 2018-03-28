Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çatışma

KİNŞASA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile milisler arasında çıkan çatışmalarda 10'u asker 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
KDC Ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde aralık ortasından bu yana ordu ile Demokratik Kongo Silahlı Güçleri (FARDC) arasında çatışmalar yaşanıyor.
Ituri Ordu Sözcüsü Jules Ngongo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmalarda 10 askerin yaşamını yitirdiğini, 28 milisin ise etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Aynı bölgedeki Djugu kentinde 60 FARDC milisinin yakalandığını ve silahlarına el konulduğunu belirten Ngongo, bölgede kontrolün orduya geçtiğini ve çatışmalardan kaçan halkın kademeli olarak geri dönmeye başladığı bilgisini paylaştı.
- KDC'deki şiddet olayları
Öte yandan Ituri eyaletinde aralıktan beri Lendu ile Hema kabileleri arasında toprak anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Silahlı Lendular, hayvancılıkla uğraşan Hema kabilesinin köylerini hedef alıyor. Lendu kabilesi, Hema kabilesini korumak için bölgeye gelen askerlere de saldırı düzenliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, iki kabile arasında çatışmalarda yüzlerce kişi öldü, evlerini terk etmek zorunda kalan 200 bin kişiden 60 bini komşu Uganda’ya sığındı.
Ülkenin doğusu da 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.
Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.
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