Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını

CENEVRE (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısında ortaya çıkan Ebola salgınında ölenlerin sayısı 19'a çıktı.
Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Bikoro, Iboko ve Wangata bölgelerindeki salgın nedeniyle 4 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede "şüpheli" veya "teyit edilmiş" toplam 39 Ebola vakasına rastlanıldığı aktarıldı.
DSÖ Direktör Yardımcısı Peter Salama, geçen cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'deki Ebola salgınına yönelik "en kötü senaryoya" hazırlık yapıldığını, hükümetin yeşil ışık yakması durumunda ülkeye 300 bin doz Ebola aşısı sevk edilebileceğini kaydetmişti.
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