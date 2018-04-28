HABER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kanolar battı: 40 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Ordu ile isyancılar arasındaki çatışmadan Qubangi nehri üzerinden kaçanların bindiği kanoların batması sonucu en az 40 kişi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Qubangi nehrinde çok sayıda kanonun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Yerel haberlere göre, KDC’nin kuzeybatısındaki Dongo kasabasında, ordu ile bölgedeki isyancılar arasında bir haftadır süren çatışmadan kaçan halk, Oubangi nehrini geçerek Kongo Cumhuriyeti'ne ulaşmak istedi.

Güney Ubangi ili Vali Yardımcısı Jean-Pierre Bakakoye, geçen hafta isyancıların saldırıları sonucu yaralanan bir polisin Dongo kasabasına getirilmesinin ardından halkın paniğe kapıldığını ve nehir üzerinden komşu ülke Kongo'ya sığınmak istediğini söyledi.

Bakakoye, "Halk nehri geçmek için kanolara bindi. Sayıları fazla olduğundan çoğu kano alabora oldu. Şimdiye kadar 40 ceset nehrin kıyısına vurdu ancak arama çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Vali Yardımcısı, nehrin büyük olması nedeniyle birçok cesedin akıntıyla sürüklendiğini ve bulunamayabileceğini belirtti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Dongo bölgesi, 2009'da isyan eden Enyele topluluğuna yönelik şiddet olaylarıyla hatırlanıyor. KDC ordusunun isyancılara yönelik operasyonlarında 270 kişi hayatını kaybetmiş, 200 bin kişi de yerinden olmuştu.

Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!
HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...
AK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılarAK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
battı KDC tekne

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.