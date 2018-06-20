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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 05:07 | Son Güncelleme

Ülkenin merkezinde yer alan Kasai eyaletindeki Mbujimayi kentinde son 4 ayda 833 kolera vakası görüldü - Vakaların 104'ü ölümle sonuçlandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera vakalarında yeniden artış olduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, merkezdeki Kasai eyaleti Valisi Alphonse Ngoyi Kasanji yaptığı basın açıklamasında, Mbujimayi kentinde kolera salgını görüldüğünü duyurdu.

Kasanji, elindeki son verilere göre, şehirde son 4 ayda 833 kolera vakası ortaya çıktığını, salgına yakalanan 104 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salgının bazı mahallelerde tüketilen içme suyunun temiz olmaması ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu yeniden alevlendiğini vurgulayan Kasanji, merkezi hükümete ve sağlık kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün 14 Haziran tarihli verilerine göre, yılbaşından bu yana ülkede 11 bin 699 kolera vakası kaydedildi, bunların 333'ü ölümle sonuçlandı.

2 milyonu bulan nüfusuyla Kasai eyaletinin en kalabalık yerleşim birimi olan Mbujimayi, kolera salgınından en fazla etkilenen kent konumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kasai kolera Kongo Demokratik Cumhuriyeti Mbujimayi salgın

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