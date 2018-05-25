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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne kazası: 50 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

Momboyo Nehri'nde 100’e yakın yolcuyla seyreden teknenin alabora olması sonucu 50 kişi hayatını kaybetti

DAKAR (AA) – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeyinde nehirde seyreden teknenin batması sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Tshuapa ili yöneticisi Richard Mboyo Iluka, ülkenin kuzeyindeki Momboyo Nehri'nde yaklaşık 100 yolcuyla seyreden teknenin önceki gece battığını açıkladı.

Dün 49, bugün bir ceset bulduklarını belirten Iluka, 50’ye yakın kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ekvatoral iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlara sahip ülkede, büyük şehirler dışında yol bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası’nı saran nehirleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin kullanılması sık sık ölümcül kazalara yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza KDC Momboyo ölü tekne Tshuapa

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