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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 12 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneyindeki Fungurume bölgesinde meydana gelen trafik kazasında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, Lubumbashi eyaletine 175 kilometre mesafede seyir halindeki bir yolcu otobüsünün, "şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu" kaza yaptığı belirtildi.

Otobüsün ormana dalmasıyla meydana gelen kazada en az 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KDC OTOBÜS trafik kazası

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