Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kanlı gösteriler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), son 3 ayda yapılan hükümet karşıtı gösterilerde 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı bildirildi.
KDC İnsan Hakları Bakanı Marie-Ange Mushobekwa, basına yaptığı açıklamada, hükümet tarafından kurulan ortak komisyonun son 3 aydaki hükümet karşıtı gösteriler hakkında rapor hazırladığını kaydetti.
Mushobekwa, rapora göre, gösterilerde 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 65 kişinin yaralandığını söyledi.
Gösterilerde 50'ye yakın kişinin de tutuklandığını ifade eden Marie-Ange Mushobekwa, birçok "işkence" ve "tecavüz" olayının da yaşandığını aktardı.
Mushobekwa, raporun, insanların güvenlik güçlerininin müdahaleleri yüzünden zarar görmesini engellemek amacıyla hazırlandığını belirtti.
Raporda ağırlıklı olarak hükümete gösteri yasağını kaldırmasının tavsiye edildiğini dile getiren Bakan Mushobekwa, ölenlerin tazminatlarının ödenmesi ve yaralıların sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinin de raporda yer aldığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı son raporda ise KDC'de güvenlik güçlerinin gösterilerde orantısız güç kullanması sebebiyle en az 18 kişinin öldüğü, birçok ilde 200'den fazla kişinin tutuklandığı açıklanmıştı.
Öte yandan, BM İstikrar Misyonu (MONUSCO), Katoliklerin, Devlet Başkanı Joseph Kabila Kabange yönetimine karşı en son yaptıkları gösteride güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 30 yaşındaki bir aktivistin hayatını kaybetmesi sebebiyle soruşturma açmıştı.
Katoliklerin çoğunlukta olduğu ve Devlet Başkanı Kabange karşıtı gösterilerin organizatörü Laik Koordinasyon Komitesi de Joseph Kabila Kabange'nin bu yıl 23 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını ilan edene kadar gösterilerden çekilmeme sözü vermişti.
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