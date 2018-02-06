Kongo ile Belçika arasında gerginlik

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Bürüksel yönetiminin 10 Ocak’ta kendisini kınaması üzerine Belçika’daki bir konsolosluğunu kapattığı ve Brüksel Havayolları’nın ülkeye uçuşlarını azaltma kararı aldığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlerde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, gazetecilere açıklamasında, Kinşasa yönetiminin Belçika’nın liman kenti Antwerp'deki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını bildirdi.

Yetkili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinin ayrıca, Brüksel Havayolları’nın ülkeye her gün olan uçuşlarını azaltarak haftada 4’e düşürdüğünü aktardı.

Kararın Belçika hükümetine diplomatik yollarla iletildiğini kaydeden yetkili, kararın ardından Brüksel'in de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki iki temsilciliğinden biri olan Lubumbashi Konsolosluğunu kapatmasını beklediklerini söyledi.

Belçika hükümeti, 10 Ocak’ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti yönetimini kınayarak, ülkede güvenilir seçimler yapılana kadar iki ülke arasındaki işbirliğini gözden geçireceğini bildirmişti.