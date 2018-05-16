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Kongre Turizmi Fuarı "IMEX 2018" Frankfurt'ta başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:53 | Son Güncelleme

Bu yılki fuara fuara Türkiye, 23 stantla katılım sağladı - Türkiye’nin Berlin Turizm Müşaviri Coşan: - “Genel turizm rakamlarımız yüzde 80’in üzerinde artış sağladı Almanya’da. Almanya Türkiye’ye geri döndü”

FRANKFURT (AA) - Uluslararası Kongre Turizmi Fuarı IMEX 2018, Almanya'nın Frankfurt kentinde kapılarını açtı.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen fuarda, yaklaşık 150 ülkeden 3 bin 500 katılımcı yer aldı. Fuarın katılımcı profili, ulusal ve bölgesel turizm ofisleri ve kongre büroları, büyük otel şirketleri, konferans ve sergi mekanları, havayolları, teknoloji sağlayıcıları ve etkinlik yönetimi uzmanlarından oluştu.

Türkiye ise bu yılki fuarda 23 stantla yerini aldı.

Fuarda Türkiye'yi kongre ve toplantı turizmi konularında Türk Hava Yolları (THY), İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara kongre büroları temsil ediyor. Bürolar, fuarda Türkiye'nin kongreler için sunulan imkan ve destinasyonlarını uluslararası ziyaretçilere sunuyor.

-“Türkiye stantlarına oldukça yoğun ilgi var”

Türkiye’nin Berlin Turizm Müşaviri Hüseyin Gazi Coşan, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye stantlarına oldukça yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Kongre turizminin önemli bir alan olduğunu belirten Coşan, “Kongre turizmi çok ayrı değerlendirilmeli. Geçtiğimiz 2 yıl Türkiye bazı sıkıntılar yaşadı. Ama şu an pozitife doğruya gidiyoruz. Türkiye çabuk toparlanan bir ülke. Dünyada bence örneği yok. Her konuda çok çabuk toparlanan bir ülke.” dedi.

Almanya’da Türkiye’ye giden turist sayısında bu yıl artış yaşandığına dikkati çeken Coşan, “Kongrede biraz ağır gidiyor artışlar ama genel turizm rakamlarımız yüzde 80’in üzerinde artış sağlıyor Almanya’da. Almanya Türkiye’ye geri öndü. 2018 bizim geri dönüş yılımız zaten. 2019’da da çok ciddi güzel rakamları bekliyoruz.” diye konuştu.

-Fuarda Türk kahvesi ve lokumu da tanıtılıyor

THY Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut ise her sene olduğu gibi bu yılda fuarda Türkiye Turizm Ofisi ile stant açtıklarını dile getirdi.

Fuara katılmaktan dolayı son derece memnun olduklarını vurgulayan Karabulut, ”Görüşmelerimiz oldukça yoğun geçiyor. İnşallah fuarın olumlu katkılarını önümüzdeki günlerde almayı ümit ediyoruz. İlgi alaka oldukça güzel.” dedi.

İstanbul merkezli turizm alışveriş merkezi konseptiyle hizmet veren Mevlana Bazaar Üst Yöneticisi (CEO) Abdulvahap Polat ise özel olarak ürettikleri Türk kahvesini, lokumu ve çikolatayı fuarda tanıttıklarını söyledi.

Türkiye’ye özgü ürünleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlara katılarak tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Polat, çoğunlukla Körfez ülkelerine ihracat yaptıklarını ancak ilerleyen yıllarda başta Almanya olmak üzere Avrupa pazarına da girmek istediklerini kaydetti.

IMEX Fuarı, 17 Mayıs’a kadar kapılarını profesyonel ziyaretçilere açık tutacak. Fuar boyunca Türkiye standında yabancı konuklara Türkiye’ye özgü çay, kahve ve lokum ikram edilecek.

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Frankfurt IMEX 2018 Uluslararası Kongre Turizmi Fuarı IMEX

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