Konkordato komiseri ve Alacaklılar Kurulu ile ilgili yönetmelik

"Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 289'uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 290'ıncı maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik, 2004 sayılı kanun hükümlerine göre görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususları kapsayacak.

Yönetmelikte, konkordato komiserinin nitelikleri, yükümlülükleri, yasaklılık sebepleri ve yasak işler, bilgi ve belge temini ile iletişimi, konkordato komiserliğinden kaçınma ve ayrılma sebepleri ve Alacaklılar Kurulunun oluşturulması ile zorunlu olarak oluşturulacağı haller, kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları da yer aldı.

