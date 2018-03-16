HABER

Konser geliri ile alınan tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Karabük’te Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği tarafından geçtiğimiz ay tertiplenen konser geliri ile alınan biri akülü 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.Geçtiğimiz ay engelliler yararına düzenlenen ancak Afrin harekâtında şehit ve gazilerden dolayı müzikli konserini iptal ederek Kuran-ı Kerim ve İlahiler ile Mevlit düzenleyen dernek üyeleri buradan elde ettikleri gelirlerle 6 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği ikinci başkanı Ömer Kayıkçı, dernek olarak 10 Şubat’ta engelliler yararına bir konser düzenlediklerini kaydederek, “ Ancak Afrin harekatında şehit ve gaziler olması nedeniyle müzikli konserimizi iptal ederek bir hafta sonra Mevlit ve İlahi Gruplarının katlımı ile etkinliğimizi yapmıştık.

Konser geliri ile alınan tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi

Karabük’te Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği tarafından geçtiğimiz ay tertiplenen konser geliri ile alınan biri akülü 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Geçtiğimiz ay engelliler yararına düzenlenen ancak Afrin harekâtında şehit ve gazilerden dolayı müzikli konserini iptal ederek Kuran-ı Kerim ve İlahiler ile Mevlit düzenleyen dernek üyeleri buradan elde ettikleri gelirlerle 6 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.
Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği ikinci başkanı Ömer Kayıkçı, dernek olarak 10 Şubat’ta engelliler yararına bir konser düzenlediklerini kaydederek, “ Ancak Afrin harekatında şehit ve gaziler olması nedeniyle müzikli konserimizi iptal ederek bir hafta sonra Mevlit ve İlahi Gruplarının katlımı ile etkinliğimizi yapmıştık. Hayırseverlerimizin aldıkları biletlerle 5’i normal bir adette akülü olmak üzere 6 tekerlekli sandalyemizi alarak ihtiyaç sahiplerine verdik. Bizler engelli kardeşlerimiz hayata bağlansın, evlerinde hapis kalmasın diye bir nebze olsa yaralarına merhem olmaya çalıştık. İnşallah daha ilerde bunların daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Ankara'da korkutan patlama!Ankara'da korkutan patlama!
Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktıAcılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı
Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.