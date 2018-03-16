Konser geliri ile alınan tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi

Karabük’te Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği tarafından geçtiğimiz ay tertiplenen konser geliri ile alınan biri akülü 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Geçtiğimiz ay engelliler yararına düzenlenen ancak Afrin harekâtında şehit ve gazilerden dolayı müzikli konserini iptal ederek Kuran-ı Kerim ve İlahiler ile Mevlit düzenleyen dernek üyeleri buradan elde ettikleri gelirlerle 6 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği ikinci başkanı Ömer Kayıkçı, dernek olarak 10 Şubat’ta engelliler yararına bir konser düzenlediklerini kaydederek, “ Ancak Afrin harekatında şehit ve gaziler olması nedeniyle müzikli konserimizi iptal ederek bir hafta sonra Mevlit ve İlahi Gruplarının katlımı ile etkinliğimizi yapmıştık. Hayırseverlerimizin aldıkları biletlerle 5’i normal bir adette akülü olmak üzere 6 tekerlekli sandalyemizi alarak ihtiyaç sahiplerine verdik. Bizler engelli kardeşlerimiz hayata bağlansın, evlerinde hapis kalmasın diye bir nebze olsa yaralarına merhem olmaya çalıştık. İnşallah daha ilerde bunların daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz” dedi.