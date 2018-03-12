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Konservatuara Hazırlık Atölyesi eğitime başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:56 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Devlet Konservatuvarları ve fakültelerin tiyatro bölümlerini tercih edecek öğrenci adayları için açtığı Konservatuara Hazırlık Atolyesi’nde eğitime başlıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Konservatuara Hazırlık Atolyesi açıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Devlet Konservatuvarları ve fakültelerin tiyatro bölümlerini tercih edecek öğrenci adayları için açtığı Konservatuara Hazırlık Atolyesi’nde eğitime başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Konservatuara Hazırlık Atolyesi açıyor. Şehir Tiyatroları’nın deneyimli oyuncularının eğitim vereceği Konservatuvara Hazırlık Atolyesi için ön kayıtlar başladı. 2018 yılında üniversitelerin devlet konservatuvarları ve görsel sanat fakültelerinin Tiyatro bölümleri yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenci adaylarının katılabileceği hazırlık kursu için mülakat ile seçme yapılacak. Başvurular 23 Mart’ta sona erecek. Son Başvuru tarihinden sonra adaylar,1 Nisan Pazar günü yapılacak olan mülakata katılacaklar.
8 Nisan-3 Haziran tarihleri arasında 8 hafta sürecek atölye çalışmalarında, öğrenci adayları oyunculuk, doğaçlama, oyun okuma, ses ve diksiyon alanlarında atölyelere katılacak, yetenek sınavlarına nasıl hazırlanacaklarını öğrenecekler. Eğitimler haftanın 2 günü verilecek.

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