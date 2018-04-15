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Konsolosluklar Arası Futbol Turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın galibi Kırgızistan oldu

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) desteğiyle düzenlenen "Konsolosluklar Arası Futbol Turnuvası"nın galibi Kırgızistan oldu.

Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde TFF Riva Tesisleri'nde organize edilen futbol turnuvasına, Azerbaycan, Rusya, Fransa, Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Katar, ABD, Irak, Kırgızistan, İstanbul Valiliği, Hollanda, Birleşmiş Milletler, TFF, Kızılay ve Türk Keneşi takımları katıldı.

Dün başlayan turnuvanın bugün oynanan final maçını kazanan Kırgızistan turnuvanın galibi oldu. Turnuvada ikinciliği Özbekistan alırken, ev sahibi Azerbaycan ise turnuvayı üçüncü tamamladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümü Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev Türkiye Futbol Federasyonu

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