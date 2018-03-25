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Konsolosluktan boyalı saldırı açıklaması: "Gerekli önlemleri aldık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:49 | Son Güncelleme

Belçika’nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğu, PKK yandaşları tarafından yapılan boyalı saldırı ile alakalı gerekli önemleri aldıklarını bildirdi.Brüksel Konsolosluğu, Belçika’nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğuna sabah 6.40 sularında, terör örgütü PKK yandaşı bir grup tarafından gerçekleştirilen boyalı saldırı ile alakalı tedbirlerini artırdıklarını ve ikinci bir saldırının gerçekleşmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Belçika’nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğu, PKK yandaşları tarafından yapılan boyalı saldırı ile alakalı gerekli önemleri aldıklarını bildirdi.
Brüksel Konsolosluğu, Belçika’nın Brüksel şehrindeki Türk konsolosluğuna sabah 6.40 sularında, terör örgütü PKK yandaşı bir grup tarafından gerçekleştirilen boyalı saldırı ile alakalı tedbirlerini artırdıklarını ve ikinci bir saldırının gerçekleşmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Yapılan açıklamada, terör örgütünün henüz saldırıyı üstlenmediği fakat güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK mensubu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Pazar günü sabah saatlerinde yalnızca güvenlik görevlilerinin olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirilen boyalı saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Konsolosluğun ön camlarını boyayan terör örgütü yandaşları, eylemlerini gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Güvenlik görevlilerinin Brüksel polisine haber vermesinden sonra olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, olay hakkında resmi soruşturma başlattı.

“Halk arasında infiale sebep olacak bir eylem değil”
Yapılan eylemin Türkiye ve Belçika basınında yer alacağını düşündüklerini ifade eden konsolosluk yetkilileri, “Halk arasında infiale sebep olacak bir olay değil, muhtemelen PKK üyelerinin yalnızca ses getirmek için planladıkları eylem. Yaşanan olay araştırılıyor, biz de ikinci bir saldırı gerçekleşmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.
Belçika’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları da olaya karşı tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi ve Belçika yetkililerine konu hakkında daha hassas davranmaları yönünde çağrıda bulundu.

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