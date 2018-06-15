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Konteyner kentte bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:11 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, bayram namazını Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerindeki konteyner kentte kıldı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bayram namazını konakladıkları çadır ve konteyner kentlerde kıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri ve Harran Konteyner kentte kalan Suriyeliler, namazın ardından ülkelerindeki ve İslam ülkelerindeki olayların sona ermesi için birlikte dua etti.

Daha sonra caminin önünde saf tutarak bayramlaşan gruptakilerden bir bölümünün duygulandığı görüldü. Çocuklara ise şeker ve çikolata ikram edildi.

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Akçakale çadır kentte ramazan bayram namazı Harran Suriyeli sığınmacılar

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