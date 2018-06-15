Konteyner kentte bayram namazı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, bayram namazını konakladıkları çadır ve konteyner kentlerde kıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri ve Harran Konteyner kentte kalan Suriyeliler, namazın ardından ülkelerindeki ve İslam ülkelerindeki olayların sona ermesi için birlikte dua etti.
Daha sonra caminin önünde saf tutarak bayramlaşan gruptakilerden bir bölümünün duygulandığı görüldü. Çocuklara ise şeker ve çikolata ikram edildi.
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