HABER

Konteyner kentte buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan sığınmacılar, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı.

- Memleketten uzakta 12'nci bayram

Suriyeli Ahmet Mustani, AA muhabirine, 12 bayramdır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Tek beklentilerinin bundan sonraki bayramları ülkelerinde, yakınlarıyla geçirmek olduğunu belirten Mustani, mazlumların sesine sadece Türkiye'nin kulak verdiğini ifade etti.

Mustani, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki bayramı Suriye'de geçiririz ve siz bizi ziyaret edersiniz. Türkiye'nin yaptığı gibi keşke tüm İslam aleminin liderleri tek saf halinde toplansa. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'teki zulümlere yönelik, çok büyük hizmetler yaptı. Sanki sadece Türkiye lideri değil de tüm İslam alemi ve Tüm dünyaya hakim olabilecek bir lider. Allah ondan razı olsun. İnşallah seçimlerde de yine kazanır."

Abbas el-Abbas da Suriye'de hiçbir İslam ülkesinin kendilerine Türkiye gibi sahip çıkmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mazlumların sesi olduğunu belirten Abbas, "Allah ondan razı olsun, ümmet için yaptığını kimse yapamaz. İsrail Kudüs'e girerken tek savunan o oldu. Tek sesini çıkaran o oldu. Suriye'de devrim başladığı zaman mazlumlara tek kucak açıp, 'Hoş geldiniz.' deyip 'Siz muhacirsiniz biz ensarız, hoş geldiniz." diyen yine o oldu. Biz onu ümmet lideri olarak görüyoruz." diye konuştu.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Bakan İsmet Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldıBakan İsmet Yılmaz bayram namazını Sivas'ta kıldı
Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç savaş Ramazan Bayramı Suriyeliler

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.