Konteyner kentte ilk iftar

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kaldıkları Kilis'teki konteyner kentlerde oruçlarını açtı.

Yaklaşık 16 bin kişinin barındığı Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde Suriyeli kadınlar iftar hazırlarken, eşleri de onlara yardım etti.

Çocukların akşam ezanının okunmasını oyunlar oynayarak beklediği konteyner kentte, bir ramazana daha vatanlarından uzakta girmenin hüznünü yaşayan Suriyeliler, kurdukları yer sofralarında ülkelerine özgü yemeklerle oruçlarını açtı.

Suriyeli Velide Abdülhak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yedinci ramazanı geçirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 7 yıl önce savaşın şiddetinin artması sonucu yaşadığı İdlib'den kaçarak Türkiye'ye sığındığını ve konteyner kente yerleştirildiğini anlatan Adülhak, şunları kaydetti:

"O zamandan bu yana Türkiye'deyiz. Burası bizim ikinci vatanımız oldu ama Suriye'ye dönmek isteriz. Annem 85 yaşında, onu görmek isterim. İnşallah en yakın zamanda döneriz. Türk askerinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde inşallah Suriye düzelir. Bundan sonraki ramazanı ve bayramı Suriye'de geçiririz ."

Abdülhak, Türkiye'de iki oğlu ve bir kızı ile ile birlikte yaşadığını ve çok huzurlu olduğunu ancak insanın vatanı gibisi olmadığını sözlerine ekledi.

