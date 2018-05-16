HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Konteyner kentte ilk iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ramazanın ilk iftarını Kilis'teki konteyner kentlerde yaptı

KİLİS (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kaldıkları Kilis'teki konteyner kentlerde oruçlarını açtı.

Yaklaşık 16 bin kişinin barındığı Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde Suriyeli kadınlar iftar hazırlarken, eşleri de onlara yardım etti.

Çocukların akşam ezanının okunmasını oyunlar oynayarak beklediği konteyner kentte, bir ramazana daha vatanlarından uzakta girmenin hüznünü yaşayan Suriyeliler, kurdukları yer sofralarında ülkelerine özgü yemeklerle oruçlarını açtı.

Suriyeli Velide Abdülhak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yedinci ramazanı geçirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 7 yıl önce savaşın şiddetinin artması sonucu yaşadığı İdlib'den kaçarak Türkiye'ye sığındığını ve konteyner kente yerleştirildiğini anlatan Adülhak, şunları kaydetti:

"O zamandan bu yana Türkiye'deyiz. Burası bizim ikinci vatanımız oldu ama Suriye'ye dönmek isteriz. Annem 85 yaşında, onu görmek isterim. İnşallah en yakın zamanda döneriz. Türk askerinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde inşallah Suriye düzelir. Bundan sonraki ramazanı ve bayramı Suriye'de geçiririz ."

Abdülhak, Türkiye'de iki oğlu ve bir kızı ile ile birlikte yaşadığını ve çok huzurlu olduğunu ancak insanın vatanı gibisi olmadığını sözlerine ekledi.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Aksayan tramvay seferleri normale döndüAksayan tramvay seferleri normale döndü
Ramazanın ilk iftarı açıldıRamazanın ilk iftarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç savaştan konteyner kentler Suriyeliler Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

FETÖ sanığı eski vali, Arınç ve Çelik'in tanık olarak dinlenmesini talep etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.