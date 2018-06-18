KONTROLDEN ÇIKAN KAĞIT BOBİN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Basın Ekspres TEM Bağlantı Yolu'ndan Başakşehir istikametinde seyir halinde olan kağıt bobin yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası TIR'da bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Basın Ekspres Tem Bağlantı Yolu Başakşehir istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Mahmut A.'nın kullandığı 42 S 9342 plakalı kağıt bobin yüklü TIR, Bağcılar'dan Tem Bağlantı Yolu'na döndüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı
TIR, virajı döndükten sonra devrilerek savruldu. TIR'ın dorsesinde bulunan kağıt bobinler savrulurken, kupasında bulunan sürücü Mahmut A. ile beraberindeki İbrahim A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastaneye kaldırdı. Mahmut A. ile İbrahim A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası devrilen TIR'ı kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Polis ekipleri de önlem alarak trafik akışını tek şeritten verdi. Devrilen TIR bulunduğu yerden kaldırılarak çekildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Devrilen tır
- Polis ekiplerinin çalışması
- Devrilen tırın kaldırma çalışmaları
- Trafikten görüntü
- Genel ve detaylar
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