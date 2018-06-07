Kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kontrolden çıkan ve dört araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi Kumbarahane Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 PP 3943 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Önce aynı yönde seyreden bir araca ardından karşı şeritte ilerleyen 3 araca çarpan otomobil, devrildi.

Kazaya karışan diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol, çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kazaya karışan ve hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Soruşturma sürüyor.

