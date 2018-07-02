HABER

Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine böyle daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

YOZGAT’ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta kontrolden çıkan otomobil, cep telefonu aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Yozgat kent merkezinde bulunan Lise Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya B.'nin kullandığı 06 FEN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, yayaların arasından geçerek, yol kenarındaki telefon aksesuarı satışı yapılan mağazaya girdi. Kazada, işyeri içerisinde bulunan 2 kişi üzerlerine gelen otomobilden son anda kurtuldu. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede, olay sonrasında biriken meraklı kalabalık ise, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İçerdeki otomobil dışarı çıkartıldıktan sonra sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinin çam kapılarının açık olması hasarı azalttı. Hızla ilerleyen otomobilin girdiği işyerinde bulunan bir müşteri ve 2 çalışan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çalışanlardan biri otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Otomobildi bulunan 2 kişi ve otomobilin çarptığı 3 kişi kazayı yara almadan hafif sıyrıklarla atlattı.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
LGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü: Sınavı daha çok sosyalleşerek kazandımLGS Türkiye birincilerinden Berke Körlü: Sınavı daha çok sosyalleşerek kazandım
Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.