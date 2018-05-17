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Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

Kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Şakran Mahallesi'nde İzmir'den Çanakkale yönüne giden Mahmut C. yönetimindeki 10 RN 110 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kahvehaneye girdi.

Kazada kahvehanede bulunan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya yaralandı.

Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uçar, yaşamını yitirdi.

Sürücü Mahmut C, gözaltına alındı.

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Jandarma kahvehane Kaza sağlık ekipleri trafik yaralı

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