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Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 08:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarptı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, gece saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 01 AGR 87 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokakta park halinde bulunan 01 AF 654, 24 YL 2374, 63 N 5346 ve 63 EG 857 plakalı otomobillere çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu arada otomobil sahipleri arasında tartışma çıktı. Tarafları sakinleştiren polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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