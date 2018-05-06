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Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Adana'da bir otomobilin kontrolden çıkarak anne ve iki kızının da aralarında bulunduğu 5 kişiye çarpması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak anne ve iki kızının da aralarında bulunduğu 5 kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet D'nin kullandığı 01 LC 290 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi Eminağa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki yayalar Çiğdem Ardıç (43), kızları Ayşe (21) ve Damla Nur Ardıç (6), İsmail Dicle (39) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.

Kazada yaralanan 5 yaya ile araç sürücüsü Ahmet D. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Ardıç ile İsmail Dicle'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Ahmet D, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, aracın kontrolden çıkarak yayalara çarpma anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, otomobilin kaldırımda dizili halde bulunan tüplere ve bir iş yerinin vitrinine çarparak devrilmesi ile yaralılardan birinin kaza anında aracın ön camından içeriye girmesi yer aldı.

- Düğün hazırlığı yaparken yaralandı

Otomobilin çarptığı iş yerinin sahibi Ahmet Baytan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın iş yerinin vitrinine çarpmasıyla dışarıya çıktığını, yerde çok sayıda yaralının olduğunu gördüğünü anlatarak, çevredeki vatandaşlarla yaralılara müdahale ettiklerini söyledi.

Baytan, kaza anında iş yerinde müşteri bulunmamasının da bir şans olduğunu belirterek, "Eğer müşteri olsaydı kırılan vitrin camı nedeniyle de yaralananlar olabilirdi. Kaza sonrası burası adeta mahşer yeri gibiydi." dedi.

Yaralı İsmail Dicle'nin babası Mehmet Dicle de oğlunun kazadan iki saat sonra yapılması planlanan düğünü için pasta almak amacıyla evden ayrıldığını belirterek, "Düğününe hazırlanırken şimdi vücudunun birçok yerinde kırık var. Tedavisi devam ediyor." ifadesini kullandı.

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