ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da fren ve direksiyon hidroliğinin boşalması nedeniyle kontrolden çıkan tır, güçlükle durduruldu.

Erzincan-Sivas karayolunda seyir halinde olan Nizamettin Becetek yönetimindeki 01 R 2800 plakalı gübre yüklü tırın, Sakaltutan Geçidi'nden indiği sırada fren ve direksiyon hidroliği boşaldı.

Hızını azaltarak aracı durdurmaya çalışan Becetek'in durumu haber verdiği oğlu, polisi arayarak babasının telefon numarasını iletti. Polis ekipleri, olası kazanın önüne geçmek için güzergahta güvenlik tedbirleri aldığı tırı takibe başladı.

Aracın duramama ihtimaline karşı AFAD ve Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri de güzergahta hazır bekletildi.

Freni ve direksiyon hidroliği boşalmış halde kilometrelerce kontrolsüz seyreden tır, herhangi bir kazaya karışmadan geçidin rampa kısmında Becetek'in çabasıyla güçlükle durduruldu.

Tır şoförü Becetek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken aracın kontrolden çıktığını belirterek, "Durumu fark edince Allah'a yalvararak geçitten indim. Ardından oğlumu arayarak durumu bildirdim. Oğlum da polisi arayarak yardım istedi. Nasıl olduğunu anlayamadım. Yiyecek ekmeğimiz varmış, Allah aracı durdurdu." diye konuştu.