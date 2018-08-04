AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da acil iniş yapan askeri helikopterin personelini yer sofrasında ağırlayan köyün muhtarı Adem Kartal, "Biz zaten Türk milleti olarak misafirperver bir milletiz. Darda kalana her zaman ve daima kapılarımız açıktır. Bu yüzden konu askerimizse canımız feda olsun." dedi.

Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde köylerinin üzerinden bazı helikopterlerin geçiş yaptığını aktardı. Cuma namazından çıktıktan sonra bir helikopterin yola indiğini öğrendiklerini belirten Kartal, kendileri bölgeye gidene kadar tarlada çalışan köy sakinlerinden Ali İhsan Yıldırım ve ailesinin askerlerin ihtiyaçlarını sorduğunu ifade etti.

Hemen yemek hazırladıklarına ve askerlere yardım ettiklerine işaret eden Kartal, şunları kaydetti:

"Teknik ekibinin gelmesinin ardından arızanın giderilmesiyle helikopter bölgeden ayrıldı. Ali ihsan Yıldırım kardeşimiz köylünün ve Türk misafirperverliğini göstermiş. Yemek ikramı yapmışlar. Biz zaten Türk milleti olarak misafirperver bir milletiz. Darda kalana her zaman ve daima kapılarımız açıktır. Bu yüzden konu askerimiz olunca canımız feda olsun. Türk ordusu varsa, Türk milleti de vardır."

Ankara'daki Kara Havacılık Okulunun Isparta'ya taşınmasında görevli iki "UH-1H" tipi askeri helikopterden biri, dün, arıza nedeniyle Şuhut ilçesi Anayurt köyündeki toprak yola acil iniş yapmış, bölgede bulunan köylülerde yemek ikram ettiği askerleri arıza giderilene kadar misafir etmişti.

