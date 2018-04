Konuk: “Güçlü Meclis, hızlı ve kudretli icra için yeniden söz milletimizde”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk, “1920’de açılan mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter; her dönemde, mekandan bağımsız olarak yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır” dedi.

Recep Konuk, “98 yıl önce yurdun dört bir yanında indirilen hatimler, okunan Buhari-i Şerifler ve Hacı Bayram’da kılınan Cuma Namazının ardından ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştiren, milletimiz için tarihi dönemeçlerin en özellerinden biri olan meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyoruz. 23 Nisan 1920’de toplanan o meclis, önemli bir kısmı işgal altındaki Anadolu’dan, vatanın istiklalini ve istikbalini kurtarmak için tüm engellemelere rağmen millet iradesiyle seçilip, Ankara’ya ulaşabilenlerin açtığı ve millet iradesinin vücut bulduğu meclisti. O meclisin üyelerinin asaletini hatırlatmak, hatırdan asla ve kat’a çıkarmamak, unutmamak, unutturmamak ve o meclisin milletimize kazandırdıkları ile emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bugünkü ve yarınki nesillerin mesuliyetindedir” dedi.

1920’de meclisin kapılarını açanın bizzat millet olduğunu, Ankara’da toplanma amacının da İstiklal Harbini yürütmekten ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Recep Konuk, “O meclis, söz ve karar hakkını istikbalde de millet asliyetinin elinde tutmayı gaye edinmiş bir meclistir. O meclis, ağır şartlar altında bizzat millet tarafından milletin istikbaline sahip çıkmak üzere seçilen, milletin her fert ve zümresinin temsil edildiği meclistir. O meclisin fertlerinin giyim kuşamda da, hayat tarzında da, düşüncede de, Anadolu’nun en ücra köşesinden farkı yoktur. Çünkü o meclisin üyeleri işgale rağmen seçimle belirlenmiştir. O meclisin üyeleri Mustafa Kemal’in, açılıştan iki gün önce yayınladığı genelge ile hatimler ve hayır dualarıyla köylerinden, kasabalarından Ankara’ya uğurlanmıştır. O meclisi oluşturanlar cesaret ve kararlılıklarıyla meclisimizin karakter özelliklerini de, manevi havası ile ruhunu da inşa etmişlerdir. O mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter Ulus’taki, Birinci Meclis’teki ile aynı şekilde, her dönemde meclisimizde, mekandan bağımsız olarak (milletin vekillerinin ismi değişse de) yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır” diye konuştu.