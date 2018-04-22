Konuk: “Güçlü Meclis, hızlı ve kudretli icra için yeniden söz milletimizde”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk, “1920’de açılan mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter; her dönemde, mekandan bağımsız olarak yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır” dedi.

Recep Konuk, “98 yıl önce yurdun dört bir yanında indirilen hatimler, okunan Buhari-i Şerifler ve Hacı Bayram’da kılınan Cuma Namazının ardından ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştiren, milletimiz için tarihi dönemeçlerin en özellerinden biri olan meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyoruz. 23 Nisan 1920’de toplanan o meclis, önemli bir kısmı işgal altındaki Anadolu’dan, vatanın istiklalini ve istikbalini kurtarmak için tüm engellemelere rağmen millet iradesiyle seçilip, Ankara’ya ulaşabilenlerin açtığı ve millet iradesinin vücut bulduğu meclisti. O meclisin üyelerinin asaletini hatırlatmak, hatırdan asla ve kat’a çıkarmamak, unutmamak, unutturmamak ve o meclisin milletimize kazandırdıkları ile emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bugünkü ve yarınki nesillerin mesuliyetindedir” dedi.

1920’de meclisin kapılarını açanın bizzat millet olduğunu, Ankara’da toplanma amacının da İstiklal Harbini yürütmekten ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Recep Konuk, “O meclis, söz ve karar hakkını istikbalde de millet asliyetinin elinde tutmayı gaye edinmiş bir meclistir. O meclis, ağır şartlar altında bizzat millet tarafından milletin istikbaline sahip çıkmak üzere seçilen, milletin her fert ve zümresinin temsil edildiği meclistir. O meclisin fertlerinin giyim kuşamda da, hayat tarzında da, düşüncede de, Anadolu’nun en ücra köşesinden farkı yoktur. Çünkü o meclisin üyeleri işgale rağmen seçimle belirlenmiştir. O meclisin üyeleri Mustafa Kemal’in, açılıştan iki gün önce yayınladığı genelge ile hatimler ve hayır dualarıyla köylerinden, kasabalarından Ankara’ya uğurlanmıştır. O meclisi oluşturanlar cesaret ve kararlılıklarıyla meclisimizin karakter özelliklerini de, manevi havası ile ruhunu da inşa etmişlerdir. O mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter Ulus’taki, Birinci Meclis’teki ile aynı şekilde, her dönemde meclisimizde, mekandan bağımsız olarak (milletin vekillerinin ismi değişse de) yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır” diye konuştu.

“Meclis, İstiklal Mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur”

Meclisin 23 Nisan 1920’de sahip olduğu ruhun, onlarca yıl sonra da dip diri ayakta olduğunun ispatının 15 Temmuz olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, “Milletimizin istiklali ve istikbali söz konusu olunca aynı cesaret ve aynı kararlılıkla yaklaşık bir asır sonra da meclisimiz, iradesine yapılan saldırı karşısında milletimize kalkan olmuştur. Meclisin duvarları yıkılmış ama o ruh ve karakter ayakta kalmış, 23 Nisan 1920’de devraldığı mirasa sahip çıkan meclis, millet iradesinin zedelenmesine izin vermemiştir. Terkibiyle milletin hissiyat ve asliyetine sahip Birinci Meclis, bu vasfıyla millet adına istiklal mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur ve o meclisin kapılarının istiklale ve istikbale kapılarını açtığı 23 Nisan, topyekun bir milletin, varlığını sürdürme kararlılığının tescil ve ilan edildiği gün olmuştur. O meclisi oluşturan millet kompozisyonunu ve o meclisin üstlendiği ve menzile ulaştırmaya muvaffak olduğu ağır yükü hatırlamak ve hatırlatmak, unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir ve bugünkü nesiller birinci meclisden devraldıkları mirası unutmadıklarını, emaneti hakkıyla taşıdıklarını 15 Temmuz’da dosta düşmana bir kez daha ispat etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Hür ve bağımsız yaşamak milletimizin karakteridir”

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk mesajında, “O meclis bize birbirinden güç alındığında ve birbirine omuz verildiğinde her zorluğun aşılabileceğini öğretmiştir. O meclis bir ve bütün, hür ve bağımsız yaşamanın milletimizin karakteri olduğunu ispatlamıştır. O meclis bu topraklarda yaşayanlara ve yaşayacaklara birliğimize, bağımsızlığımıza ve ağır bedeller ödeyerek inşa edilen milli egemenliğimize vatan topraklarının bütününde sahip çıkma mesuliyetini emanet etmiştir ve o meclis hem duygunun hem aklın meclisi olmuştur. Duygunun meclisidir. Çünkü istiklal ve egemenlik uğruna şehit olan evlatlarının evlatlarına kendi kuruluşunu ithaf eden bir meclistir. Aklın meclisidir. Çünkü o meclis, millet istikbalinin teminatını çocuklarda görmüş ve çocukların masumiyetinden, çocukların art niyetsiz sevgisinden, çocuk dostluğundan, çocukların dürüstlüğünden, çocukların sevinci de hüznü de paylaşmadaki cömertliğinden fikri ilhamını alan bir devletin temellerini atmıştır” dedi.

“Dünyanın en masum duyguları çocuklarındır”

Egemenlik coşkusuyla çocukların sevincini, coşkusunu ve masumiyetini birleştirenin, bizim milletimizin aklı ve geniş ufku olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, “Millet aklı, meclisimizin temsil ettiği millet iradesiyle yürütülen istiklal mücadelesi şehitlerimizin evlatlarını unutmamış ve onları sevindirmek ve onlara sahip çıkmak için 23 Nisanları o çocuklara ithafen kutlamaya başlamış ve nihayet milletimizin geniş ufku tarih ile gelecek, geçmiş ve bugün ile istikbal arasında sağlam bir köprü kurmak için egemenliği çocuk masumiyeti ile buluşturmuştur. Dünyanın en masum duyguları çocuklarındır. Onlar sevinçlerinde de, mutluluklarında da, heyecanlarında da coşkulu, samimi, dürüst ve paylaşımcıdırlar. Bir çocuğun bir başka çocuğu veya çocukları sevmesi, kardeş eli uzatması için aynı dili konuşması, aynı din, ırk veya meşrepten olması, zengin ya da yoksul aynı ekonomik sınıftan olması gerekmez. Çocuk bir tek şeye bakar, uzatılan elin tutulmasına. Dünyada sadece çocuklara ait o samimi heyecan, coşkun mutluluk ve sevinç her sene kendilerine armağan edilmiş bayram vesilesiyle bizim topraklarımızda bizim çocuklarımızca ve bizim çocuklarımızın uzattığı el vesilesiyle bir başka yaşanır 23 Nisanlarda. Egemenlik coşkusu ile çocuk bayramını buluşturan milletimiz, ona evrensel bir anlam da yükleyerek dostluk ve barış ikliminin tüm dünyaya çocuk masumiyeti ile yayılmasını arzulamıştır” diye konuştu.