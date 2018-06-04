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"Konuşan Ağaçlar" çevreyi teknolojiyle buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konuşan Ağaçlar Projesi, kent genelindeki yeşil alan, koru ve parklardaki ağaç türlerinin tanınması ve korunmasına yardımcı olacak - Verileri tek merkezde toplayan projeye, "http://www.konusanagac.com" sitesi ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın ücretsiz mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ile çevreyi buluşturan Konuşan Ağaçlar Projesi'ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelindeki yeşil alan, koru ve parklardaki ağaç türlerinin tanınması (yaşı, anavatanı özellikleri gibi) ve korunmasına yardımcı olacak "Konuşan Ağaçlar Projesi", verileri tek merkezde topluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen Konuşan Ağaçlar Projesi ile ağaç türlerine yönelik bilincin gelişmesi, ağaç türleri hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, İstanbul genelinde yeşil alan, koru ve parklarda dikimi yapılan toplam 62 yaygın ağaç türünün web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla tanıtımı yapıldı.

Söz konusu projeye, "http://www.konusanagac.com" sitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın ücretsiz hizmeti Konuşan Ağaçlar mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Uygulamalarda İstanbul'daki ağaçların tür adları, fotoğrafları ve ağaçların özelliklerine ilişkin detaylı bilgi sunuluyor. İster her ağaç için özel olarak oluşturulan kare kod yardımıyla ister web sitesi aracılığıyla İstanbul'un ağaçlarına ilişkin detaylı bilgiye yazılı ve görsel olarak ulaşılabiliyor. Uygulama görme engelli vatandaşlar için de seslendirme özelliği taşıyor. Bu sayede, görme engelli vatandaşların da bilgiye herhangi bir engel olmadan erişmesi mümkün oluyor.

Proje, ilk olarak Göztepe 60. Yıl Parkı'nda uygulanmaya başlandı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki park ve korularda da sistemin yaygınlığı artırılıyor. Ayrıca, İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen saksı ağaçlar da projeye dahil edildi.

Çalışılan alanlar, alanlardaki ağaç tür sayısı ve konulan tabela sayısı şöyle:

"Anadolu Yakası'nda Göztepe 60. Yıl Parkı, 44 tür ve 87 tabela, Fethipaşa Korusu, 4 tür ve 12 tabela, Hidiv Korusu, 6 tür ve 13 tabela; Avrupa Yakası'nda Emirgan Korusu, 3 tür ve 4 tabela, Gülhane Parkı'nda, 5 tür ve 5 tabela, Yıldız Korusu, 2 tür ve 2 tabela."

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çevre istanbul büyükşehir belediyesi Konuşan Ağaçlar Projesi teknoloji

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