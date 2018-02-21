"Konuştuğunu Yapan Erbakan" sloganıyla anılacak

İSTANBUL (AA) - Erbakan Vakfı, 3 Mart'ta, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Anma programına ilişkin Topkapı'da bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Erbakan'ın mücadelesini anlatan video gösterildi. Burada konuşan Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Altınöz, 3 Mart Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda anma programı düzenleyeceklerini söyledi. Altınöz, geçen yıl da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda "Aldanmayan, Aldatmayan Lider Erbakan" sloganıyla 25 bin kişinin katıldığı bir program gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "30 bin kişi hedefliyoruz ama yaklaşık 50 bin kişilik davetiyemiz dağıtıldı. Erbakan Hocamızı seven, Erbakan Hocamıza saygılı, 'ne kadar haklıymış Erbakan Hoca, 30 yıl önce söyledikleri şimdi çıkıyor' diyen tüm halkımızı 3 Mart günü Sinan Erdem'e davet ediyoruz. Bu seneki programımızın sloganı, 'Konuştuğunu Yapan Erbakan.' Bu slogan çok önemli bir slogan çünkü Erbakan Hocamız siyasi hayatında feraset sahibi bir lider olduğu için hiç aldanmamıştı ve hiç de aldatmamıştı, Erbakan Hocamız bir şey söylediği zaman onun arkasını getiren bir liderdi. 'Ben konuştuğumu yapıyorum' demek çok kolaydır ama bu ancak yaşanarak ortaya çıkan bir sözdür."

Genç neslin Necmettin Erbakan'ın hayatını okuması gerektiğini dile getiren Altınöz, "Hayatı okunduğu takdirde onun ne kadar başarılı bir insan olduğu ortaya çıkacaktır, ne kadar başarılı bir akademisyen, ne kadar başarılı bir öğrenci olduğu ortaya çıkacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde not ortalaması rekoru hala kırılabilmiş değil. Doktorasını Almanya'da yapıp, aynı anda 3 doktora veren dünyada ender insanlardan biridir. Genç yaşta başmühendis olarak işe başlamıştır, ona maddi olarak çok iyi imkanlar sunulmuş olmasına karşın, çalıştığı fabrikanın aynı zamanda hocası olan genel müdürüne çıkıp, 'Ben ayrılmak istiyorum' demiştir, 'Neden ayrılmak istiyorsun?' sorusuna da şu cevabı vermiştir, 'Ben burada motorları yapıyorum ve Türkiye'ye ihraç ediyorum, halbuki bu motorları ben Türkiye'de yapabilirim. Çünkü bu motorların mucidi, icat eden kişi benim, o yüzden ben ülkeme gidip, bu motorları ülkemde yapacağım.' Siyasi hayatında da feraset sahibi olarak ülkeye çok büyük hizmetlerde bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Altınöz, Erbakan'ın davasından hiçbir zaman geri durmadığını, 85 yaşında olmasına karşın partisinin başında olduğunu aktardı. - "Erbakan, İslam Birliğinin kurulması için çok çalıştı" Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu da Necmettin Erbakan'ın siyonizme karşı mücadele ettiğini, bu uğurda çok şeyler başardığını vurguladı. Emanetoğlu, Erbakan'ın, İslam Birliğinin kurulması için çok çalıştığını ifade ederek, "Erbakan, 'İslam birliğini kurabilmek için yeniden büyük Türkiye'nin inşa edilmesi gerekir' diyordu. Dünya siyonizminin bize dayatmış olduğu yollardan yürümeyi reddederek mücadele vermeliyiz. Kendi medeniyet değerlerimize sarıldığımızda, kendi inanç prensiplerimize göre hareket ettiğimizde, elbetteki batılın hakim olması için çalışanlar karşısında üstünlük ve zafer bize nasip olacaktır. Biz Müslümanlar olarak, batıldan, batılın hakim olması için çalışanlardan, 5 bin 600 yıllık mikrop olan dünya siyonizminden çok daha fazla çalışmamız gerekiyor." diye konuştu. Erbakan'ın D-8'i kurarken baskılara maruz kaldığını ifade eden Emanetoğlu, "Erbakan, bütün bunlara rağmen D-8 İslam Ülkeleri Birliği'ni kurdu. 'Ben emperyalizmin bana dayatmış olduğu sömürü düzenine asla boyun eğmeyeceğim' dedi ve bunu kuru bir söz olarak bırakmadı, havuz sisteminin geliştirerek faize bir kuruş para vermedi." dedi.