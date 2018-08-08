"Konuştun, ahiretini kaybettin' diyenler bugün beni tanımıyor"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir başka davada yargılanan Y.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadede, tutuklu sanık Bülent Ergün'ün, örgütün mütevelli heyetinden olduğunu, askeri liselere hazırlanan öğrencilere evinde kitap okuttuğunu ve bu öğrencilere maddi destekte bulunduğunu ileri sürdü.

Ergün'ün, tanığı tanımadığını ve yalan söylediğini belirtmesi üzerine Y.B, "Bülent Ergün'ün oturduğu apartmanda en alt sağ katta annesi kalıyor. En üst sol katta ise kendisi kalıyor. Evi dubleks şekilde ve içeriden yukarıya çıkan bir merdiven var. Ben yalan söylüyor olsam bunları nasıl bilebilirim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Tanığın ev konusunda anlattıkları doğru mu?" sorusuna sanık, baş hareketiyle tanığın anlattıklarını onayladı.