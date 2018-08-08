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"Konuştun, ahiretini kaybettin' diyenler bugün beni tanımıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davaya devam edildi - FETÖ'den yargılanan Y.B: - "Ben 3,5 ay Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldım. Bana cezaevi koridorlarında 'konuştun, ahiretini kaybettin' dediler. Cezaevinde tanıyanlar bugün tanımaz oldu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla bir başka davada yargılanan Y.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadede, tutuklu sanık Bülent Ergün'ün, örgütün mütevelli heyetinden olduğunu, askeri liselere hazırlanan öğrencilere evinde kitap okuttuğunu ve bu öğrencilere maddi destekte bulunduğunu ileri sürdü.

Ergün'ün, tanığı tanımadığını ve yalan söylediğini belirtmesi üzerine Y.B, "Bülent Ergün'ün oturduğu apartmanda en alt sağ katta annesi kalıyor. En üst sol katta ise kendisi kalıyor. Evi dubleks şekilde ve içeriden yukarıya çıkan bir merdiven var. Ben yalan söylüyor olsam bunları nasıl bilebilirim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının, "Tanığın ev konusunda anlattıkları doğru mu?" sorusuna sanık, baş hareketiyle tanığın anlattıklarını onayladı.

Örgütte bulunduğu süreçte "Enes" kod ismini kullandığını belirten Y.B, tutuklu sanık Bayram Özdemir'in kapatılan Nazilli Sanayici İşadamları Derneğinin genel sekreteri olduğunu ve mütevelli heyetiyle ilgilendiğini belirtti.

Bunun üzerine söz alan Özdemir, "Tanığı ilk kez görüyorum, tanımıyorum." dedi.

- "Cezaevinde tanıyanlar bugün tanımaz oldu"

Mahkeme başkanının "tanıklık yaptığın sanıklar seni tanımadığını söylüyor. Buna ne diyeceksin" sorusu üzerine Y.B, "Ben 3,5 ay Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldım. Bana cezaevi koridorlarında 'konuştun, ahiretini kaybettin' dediler. Cezaevinde tanıyanlar bugün tanımaz oldu." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden ve örgütün hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan ve ilk kez dinlenen tutuklu sanık Saim Topaoğlu da örgüt üyesi olmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock'u Play Store'dan kendisinin indirdiğini söyleyen Topaloğlu, ABD'ye turistik amaçlı gittiğini, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i tanımadığını öne sürdü.

ByLock üzerinden Kuzey Irak'a kaçış planı şeklinde yazışmalarının hatırlatılması üzerine Topaloğlu, "Kuzey Irak'a iş amaçlı gittim. İncir ihracatı yapacaktık. Ekonomik durumlardan dolayı 2016 yılının ocak ayında geri döndüm. Darbe girişiminin ardından Nazilli'den ayrıldım. Hakkımdaki 'gaybubet' iddialarını kabul etmiyorum. Kimseden destek almadım. Kaldığım evleri kendi imkanlarımla buldum." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının "Bylock yazışmalarında darbeyi kim yapacak, ne zaman yapacak şeklinde mesajlar var. Bu konuda ne söyleyeceksin" sorusu üzerine Topaloğlu, içerikleri hatırlamadığını savundu.

Mahkeme yarın devam edecek.

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dava duruşma FETÖ Nazilli iş adamları yapılanması PDY

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