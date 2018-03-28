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Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:42 | Son Güncelleme

Sosyal konut olarak yapılacak KİPTAŞ Silivri konutları 3. etap içi başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 1508 konut için alınacak ki 2+1 ile 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. 24 ay içinde tamamlanması beklenen konut projesine başvuru nasıl yapılacak merak ediliyor. İşte Kitap Silivri 3. etap başvuru şartları ve rehberi...

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık binasında yapılan tanıtımla ev sahibi olmak isteyenlere bir başvuru imkanı duyuruldu. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap projesini tanıttı ve başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Peki Kitap Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir?

EV SAHİBİ OLMAMA ŞARTI

Alt ve orta gelir gruplarına hitap edecek olan proje için yapılan tanıtımda Yıldırım, ancak ev sahibi olmayanlardan başvuru kabul edileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre taleplerin alınmasına 18 Nisan'a kadar devam edilecek. Başvur formu firmanın internetten adresinde (kiptas.istanbul/download/kiptas-basvuru.pdf) yayımlandı.

ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖNCELİK

Silivri Konutları 3. Etap'ta 90 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara müracaat önceliği verilecek. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.

Toplantıda verilen bilgiye göre, 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2 1 ve 3 1 daire seçeneklerine yer verilecek.

Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekare 2 1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3 1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.

Site sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü projede, geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve ticari alanlara da yer veriliyor.

Müracaatın konut adedinden fazla olması halinde müracaat edenler arasında 28 Nisan'da noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile hak sahibi belirlenecek.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap projesinde 3 farklı ödeme planı sunuluyor.

1- Firma bünyesinde yüzde 20 peşinat ile kalan yüzde 80'lik kısmın yüzde 10'luk bölümünü 12. ay sonunda ilave peşinat olarak verip kalan kısım için vade farksız 24 ay taksit imkanı,

2- Firma bünyesinde yüzde 30 peşinat ile kalan yüzde 70'lik kısmın yüzde 10'luk bir bölümünü 12. ayın diğer bir yüzde 10'luk bölümünü 24. ayın sonunda ilave peşinat olarak ödeyip kalan kısım için vade farksız 36 taksit fırsatı,

3- Banka kredili ödemelerde ise yüzde 20 peşinat ile kalan kısım için 0,92 faiz oranlı 120 ay taksit avantajı sunuluyor.

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Kiptaş Silivri başvuru Konut

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