Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık binasında yapılan tanıtımla ev sahibi olmak isteyenlere bir başvuru imkanı duyuruldu. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap projesini tanıttı ve başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Peki Kitap Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir?

EV SAHİBİ OLMAMA ŞARTI

Alt ve orta gelir gruplarına hitap edecek olan proje için yapılan tanıtımda Yıldırım, ancak ev sahibi olmayanlardan başvuru kabul edileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre taleplerin alınmasına 18 Nisan'a kadar devam edilecek. Başvur formu firmanın internetten adresinde (kiptas.istanbul/download/kiptas-basvuru.pdf) yayımlandı.

ENGELLİ VATANDAŞLARA ÖNCELİK

Silivri Konutları 3. Etap'ta 90 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara müracaat önceliği verilecek. Projede zemin kat daireler ihtiyaca uygun olarak tasarlanarak teslim edilecek.

Toplantıda verilen bilgiye göre, 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap'ta deniz manzaralı 2 1 ve 3 1 daire seçeneklerine yer verilecek.