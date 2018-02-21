Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 19 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 27 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 27 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,7 artışla 97 bin 19 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 336 konutla ilk sırada (yüzde 16,8) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 720 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 5 bin 841 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 4 konutla Ardahan, 5 konutla Hakkari, 35 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20,3 azalarak 28 bin 678'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 464 konut ve yüzde 19,1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 75 ile Ardahan oldu.