"Konutta KDV indirimi sektöre can verecek"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Bakanlar Kurulu kararıyla konutta KDV ve tapu harcında yapılan indirimlerin sektördeki canlılığı, dinamizmi ve iç talebi artıracağını belirten sektör temsilcileri, bu kararın satışlara olumlu yansıyacağı görüşünde.

Konut sektörünün temsilcileri, Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'nin 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranının da yüzde 4'ten 3'e indirilmesini değerlendirdi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, 2017'de benzer bir uygulama yapıldığını ve sektöre hareket ve ivme kazandırdığını belirterek, "Benzer bir sonucu bu sefer de göreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Öteden beri konut alıcısını bu masrafların negatif etkilediğini gördüklerini dile getiren Yetgin, bu anlamda bu indirimlerin çok olumlu olduğunu söyledi.

Yetgin, her ne konjonktürel dönemlerden geçilse de konut ihtiyacının her daim olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birtakım sıkıntı dönemler yaşasak da konut ihtiyacı devam ediyor. Alımlar sadece erteleniyor. Bu erteleme de sektörü olumsuz etkiliyor. Ayrıca Ramazan ayından sonra gelecek yaz mevsimi ile durgun bir dönem yaşayacağız. Ekime kadar bu uygulamanın söz konusu durgunluğa karşı bir hareketlilik getireceğini düşünüyoruz. Ayrıca konut maliyetleri gerçekten henüz satışa yansımadı. Her zamanki gibi konut almanın tam zamanı diyoruz. Bu çerçevede üreticiler çeşitli kampanyalar ve alternatif proje sunumu gerçekleştiriyor."