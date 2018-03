Konya 16. Tarım Fuarı açıldı

Konya 16. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknoloji Fuarı açıldı. Fuarın açılışına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Vesyel Eroğlu, Ramazan Bayramı arifesinde biz bütün Konyamıza Toroslar’ın suyunu vereceğiz” dedi.

Tarım Fuarına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu fuar hem ticaretin gelişmesi hem tarımın gelişmesi, hem de mekanizasyon açısından fevkalade önemli. Tabii bu arada tarımın önemini vurgulamak istiyorum. Tarım deyince bizim ilkokuldan beri aklımıza Konya Ovası gelirdi. Konya’ya ne derdik? Tahıl ambarı derdik. Konya tarımın, ziraatın merkezidir ve katma değer açısından en büyük desteği bize Konya Ovası vermektedir. Akıllı tarım uygulamalarına geçmemiz gerekir. Burada iki mesele var. Birinci mesele ürün deseni çok iyi seçilmesi gerekiyor. İkinci mesele de burada su meselesi. Konya’da tarım arazisi 2 milyon hektar kadar bir alan var, Türkiye’de en büyük tarım arazisi burada. Tabii ki bunun suya ihtiyacı var. Burada su olmadan yeteri kadar verim almak mümkün değil. Yaptığımız hesaplara göre özellikle su getirdiğimiz zaman zirai ürün artışı 4 ile 14 misline kadar artıyor. Bu da zenginlik demektir. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, hükümet olarak biz tarıma en büyük önemi veriyoruz, çiftçilerimize en büyük desteği veriyoruz” dedi.

“Ramazan Bayramı arifesinde biz bütün Konya’mıza Toroslar’ın suyunu vereceğiz”

Bakan Eroğlu, Konya Ovası Projesiyle ilgili bilgi vererek, "Bağbaşı Barajı bitti, Mavi Tünel bitti ve Hotamış depolamasına kadar her şey tamamlandı. Hatta bir de enerji kazanıyoruz. Oradan bir de elektrik üretilecek. Mavi Tünel’den yılda 100 milyon metreküp suyu Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza tahsis ettik. İnşallah burada hatlar bitti şu anda testler yapılıyor. Allah nasip ederse Ramazan Bayramı arifesinde biz bütün Konya’mıza Toroslar’ın suyunu vereceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Eroğlu Konya Ovasına kurtarmak için üç şeyin gerekli olduğunu söyleyerek, “Birincisi başka havzalardan su getirme. Bunu biz üç adımda ilk defa tarihte üç tane adımı gerçekleştirme şerefine sahibiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Bunun dışında ne yapacağız tabii bu projeler bitince yeni projeler var bunlar masaya yatırılacak. Yeni projelerden şu anda iki tane projenin taslak etütleri yapıldı. Bir tanesi fizibil gözüküyor. En azından oradan da 155 milyon metreküp ilave su getirme imkanı olacak, böylece 900 milyon metreküp su Konya Ovasına akacak. Peki bunun dışında ne yapılabilir. Bunun dışında yapılacak şey suyun tasarrufudur. Tarım için sulamanın modern akıllı sistemlerle sulama yapılması için bugün komisyonda kanun müzakere ediliyor, hükümet gönderdi. Bununla ne yapacağız, tarla içi sulamaları yapacağız. Modern sulama sistemleri hatta su kumanda sistemleri ile otomatik düğmeye basarak suyu idare edecek sistemler kuracağız. Böylece az suyla daha çok alanı sulayacağız. Tamamen kapalı sistem, modern sulama sistemi. Bir de ne çok önemliydi... Toplulaştırma çok önemli. Toplulaştırmada hakikaten bölük pörçük tarlalar var. İnşallah toplulaştırmayı da çok ileri bir teknoloji ile hakça bir sistemle bir program yapıyoruz. İnsanlara değmeden en güzel şekilde toplulaştırma yapmak için bu kanun da hazırlanıyor. Dolayısıyla inşallah Konya Ovası ikinci adım su getirme dışında dış havzalardan, bir de az suyla modern sulama sistemi ile sulama yapmak. Üçüncüsü de nedir? Özellikle kullandığımız atık sular suları sulamada kullanmak için bir çalışma yapıyoruz ve neticede de bunu daha ileri arıtma suretiyle sulama sistemlerinde kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, “KOP ile ilgili çalışmalarda bir müjde vermek istiyorum. Tabii KOP derken, Konya Ovası Ovası Projesinin Konya kısmında biz ne yapacağız, şu ana kadar 19 baraj 28 gölet toplam 47 tane baraj ve göletle bir rekora imza attık. Yeterli mi, değil. İnşallah şu anda 11 baraj, 6 gölet toplam 17 baraj gölet daha yapıyoruz. Bir de 10 tane projesi yapılıyor. 10 baraj 8 gölet toplam 18 tane. Bu çerçevede bizim hedefimiz 40 baraj 42 gölet, toplam 82 tane baraj, gölet ile gerçekten muhteşem bir Konya Ovasında çalışma yapıyoruz İçme suyunda artık Konya’mız yer altı suyu yerine Toroslar’ın suyunu içecek çifte bayram yaşarız” diye konuştu.

Konya Valisi Yakup Canbolat da, tarımın, bugün 7,5 milyarı aşan, giderek artmakta olan dünya nüfusuna paralel olarak artan ihtiyaçlarının karşılanması için stratejik hayati ve vazgeçilmez bir sektör niteliğinde olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise “Burada üreticilerimize, sanayicilerimize, iş adamlarımıza, tüccarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu fuar artık Konya için bir marka, Konya da bu fuar için bir marka oldu” ifadelerini kullandı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ise “Gerçekten Konya kabuğunu yırtan bir şehir. Özellikle son dönemde son 15 yıllık dönemde sadece ulusal değil uluslararası da birçok organizasyona imza atmasıyla her an kendini hissettiren, ben buradayım diyen bir şehir olma yolunda epey mesafe kat etti ve daha da hızlı ilerliyor” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, “Özellikle fuar alanına geldiğimizde şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Büyük bir katılım büyük bir coşku fuar yapılan dönemlerde bilhassa içinde bulunduğumuz şu anda tarım fuarında şehrimizin her bölgesinde Konya dışından gelen misafirler görüyoruz. Mevlana Türbesinde, Kültür Merkezinde, ticaret merkezlerinde, oteller, lokantalar da şehrimiz güzel bir hareketlilik yaşıyor. Bundan şehrimiz kazançlı çıkıyor” dedi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise “Ziyaretçi sayısı ile Türkiye’nin en büyük Avrupa ve Asya’nın üçüncü büyük tarım fuarı şehrimizde düzenlemekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Fuarımızda stant açan tüccarlarımıza, çiftçimize, sanayicilerimize ve yurt dışından katılan misafirlerimize gösterdikleri ilgi nedeniyle şükranlarımı sunuyor, bol bereketli kazançlar diliyorum. Tabiatın yenilendiği, tazelendiği, toprağın uyandığı bugünlerde düzenlediğimiz Konya Tarım Fuarımızın baharın müjdecisi olarak da görmekteyiz. Bu vesileyle baharın tüm tarım sektörünün temsilcileri ne şehrimize ve ülkemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” diyerek konuşu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Bakan Eroğlu ve beraberindekiler fuar alanını gezerek incelemelerde bulundu.